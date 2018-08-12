ŞELALE KADAK

Bu ülke hepimizin. Gidecek başka bir ülkemiz, bize kol kanat gerecek bir başka yer yok.

Hepimiz aynı gemideyiz ve bu ülkenin ekonomisi tepetaklak olunca, şu anda olduğu gibi döviz kurları alıp başını gidip de Türk Lirası ciddi oranlarda zayıf düşünce, bundan hepimiz hem de çok olumsuz bir şekilde etkileneceğiz, etkileniyoruz da.

O nedenle hepimize düşen canla başla çalışmak ve de işe ülkenin bir türlü çözemediği tasarruftan başlamak olmalı.

Tasarruf demişken, çevreye en büyük zararı da verdiğini hepimizin artık ezbere bildiği ve ülkenin milyarlarca lira tasarruf etmesinin önünde duran plastik poşet konusunu ne zamandır yazmak istiyordum. Bana göre özellikle süpermarket zincirlerinin yıllar önce geçmiş olması gereken plastik poşetleri parayla satma, sonunda devletin getirdiği düzenlemeyle bir anlamda zorunlulukla gerçekleşecek. Ne güzel!

Geçen hafta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, plastik alışveriş poşetlerinin önümüzdeki yılbaşından itibaren ücretli olarak verilecek olmasına ilişkin düzenlemeyi kamuoyuna açıkladı. Düzenlemeye göre, her geçen gün artan poşetlerin hızla çöpe dönüşmesi, hafif ağırlıkları nedeniyle etrafa yayılması, çevre kirliliğini artırması ve geri dönüşüm oranlarının çok düşük olmasından dolayı plastik poşetlerin bedava dağıtımı 1 Ocak 2019 itibariyle durduruluyor.

Keşke düzenleme hemen devreye girseydi. Keşke Migros, CarrefourSa gibi pek çok konuda öncü olmayı başarmış markalar, devletin bu zorunluğunu beklemeden yıllar önce, insanların üstelik ihtiyaçlarından fazlasını bedava diye aldıkları plastik alışveriş torbalarına bir dur deseydi. Gelişmiş ülkelerde yaptığın alışverişi şayet yanında bir alışveriş çantası getirmediysen, market ya da mağaza parayla satın aldığın torbaya koyuyor. Sistem de yıllardır gayet güzel işliyor. Biz artık oturmuş olan bir sistemi bile ülkemize bire bir vaktinde getirmeyi başaramamışız.

Ne yazık ki bu ülkede herkes alışveriş poşetlerini, evindeki çöpler için kullanıyor. İşte bu yaygın alışkanlığa bir son vermenin zamanı geldi de geçiyor. Bakın geçen yılın rakamlarına göre, Türkiye'de günde 50 milyon, yılda 20 milyar poşet tüketiliyor. Avrupa Birliği 2011'den sonra getirdiği kısıtlamalarla tüketimi çoktan yüzde 90 düşürmüş. Yani hiç zor değil. Kendi adıma konuşacak olursam, ben alışveriş için yanımda uzun bir süredir bez torba ve annelerimizin döneminde çokça kullanılan filelerden taşıyorum.

Artık doğa için de ülkemiz için de tüketeciğimiz bir lüks kalmadı. Zararın neresinden dönsek kardır. Her konuda herkesin topyekûn katılacağı tasarruf projeleri, bu ülkenin yaşadığı krizi hafifletecek. Alınacak yapısal tedbirlerle, güçlü Türkiye, gücüne güç katarak yoluna devam edecek. Ben bu ülkenin gençlerine, girişimcilerine, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin dinamizmine çok güveniyorum ve bu yaşadığımız krizin de üstesinden de güç birliği yaparak çıkacağımıza inanıyorum.