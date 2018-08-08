Bankalara % 150 teminat veriyor

Bankalardan yapılandırma taleplerine açıklık getiren Doğuş Holding’in patronu Şahenk, “Kesinti ya da iskonto istemiyoruz. % 150’ye yakın teminat verdik” dedi

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, bankalarla yeniden yapılandırma anlaşmasının '2 yıl faiz, 4 yıl ana para artı faiz ödemeli' olduğunu belirterek, "Biz ne bir kesinti ne de iskonto istiyoruz. Bütün bankalarımız ki -burada teminatsız olan bankalarımız da vardı- hepsi yüzde 150'ye yakın teminatlanmış da oluyor" dedi. Bodrum Müzik Festivali'nde gazetecilerle sohbet eden Şahenk, bankalara hak hukuk çerçevesinde en doğru nakit akışlarını çıkarıp, bir program sunduklarını belirterek, "Biz gerçekçiyiz. Gerekirse kol keseriz vücudu kurtarırız. Ama tek şey var, gerçeği görerek yaşamak. Biz bu ekiple iki sene sonra nelere imza atarız biliyoruz" diye konuştu.



ŞAHENK AİLESİ İMZA ATTI!

Öğreniyoruz ki Doğuş Grubu'nun bankalara sunduğu programa sadece şirketler değil ana hissedarlar da imza atmış. Grubun CEO'su Hüsnü Akhan, "Yeniden vadelendirmenin arkasında olduklarını göstermek için ana hissedarlarımız olan Şahenk ailesi ilave olarak gayrimenkul ipoteği ve şirket rehni teminatlarıyla imza veriyor. Biz programa çok inanıyoruz, bankalarımız bu programa son derece olumlu yaklaştı. Tahmin ediyorum en kısa zamanda imza aşamasına geleceğiz. Ve o çerçevede bir yol haritamızla yolumuza bakacağız" diyor. Akhan, yeniden vadelendirmeye sokulan toplam kredinin toplam portföyün yüzde 42'sine tekabül ettiğini de anlattı. Akhan, Doğuş Grubu'nun 5 şirketinin yaklaşık 2.3 milyar euro tutarındaki yeniden vadelendirmeye tabi tutulan kredilerine karşılık, 3.6 milyar euro tutarında bir teminat havuzu ortaya koyduklarını söyledi.



GALATAPORT 2020'DE TAMAMLANACAK

Şahenk, Galataport'un 2020 Şubat veya Mart ayında tamamlanacağını belirtti. CEO Hüsnü Akhan ise, şunları anlattı: "Şubat 2020'de Peninsula otel hariç bütün Galataport, kruvaziyer limanı, ofisleri ve alışveriş mekânlarını açıyoruz. Peninsula Otel Mayıs 2020'de açılacak. 3'ü Türkiye'de, 4'ü Yunanistan'da, 3'ü de Hırvatistan'da olmak üzere 10 marinamız var. Karadağ'da da bir marina yatırımı yapıyoruz. 2-3 haftaya Ortadoğu'nun en güzide yerlerinden birinde marina anlaşmasını imzalarız." Dream'in 1.2 milyar dolarlık bir değere ulaştığını belirten Ferit Şahenk, "Hedefimiz bunu 7-8 milyar dolara çıkarmak" dedi. Otomotivde büyümeye devam edeceklerini belirten Şahenk, "Çok iyi bir bayi yapısına sahibiz" diye konuştu.