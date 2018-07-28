ŞELALE KADAK

Turizm sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan ETS'nin ve Maxx Royal'in sahibi Mehmet Ersoy, bakanlık teklifini kabul edince şirketlerinden ayrılmıştı.

Her ne kadar profesyonel yöneticiler olsa da grupta Mehmet Ersoy'un varlığının, bu markalar için ne kadar önemli olduğunun farkındayım. O nedenle merak etmiştim, gerçekten şirketini gözü arkada kalmadan bırakıp gitti mi diye...

Geçen hafta Regnum otellerinin kurucuları Fikret ve Nurten Öztürk Bodrum'da Regnum Golf ve Country Club'ın açılışına davet edince, çiçeği burnunda yeni Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'u da aylar sonra ilk kez görme fırsatı buldum. Aklımdan geçen bu soruyu da kendisine yönelttim ve öğrendim ki 1991 yılında kurduğu ve gözü gibi baktığı şirketlerindeki kurumsallaşma konusunu Mehmet Ersoy bundan tam 9 ay önce masaya yatırmış.

Bir gün yöneticilerini çağıran Ersoy, "Düşünün ki kaza geçirdim ve yoğun bakımdayım. Olmadığımı düşünün. Bu şirket nasıl yürüyecek diye sormuş. Ardından da Güreli Danışmanlık'ın sahibi Hüsnü Güreli ile birlikte kurumsallaşmayı bir adım daha öteye taşıyarak, kendisinin olmadığı bir yönetim şeması için çalışmalarını başlatmış.

Yaklaşık 4 milyar cirolu ETS Grubu'nun kurumsallaşma çalışmaları 3 ay kadar sürmüş, ardından grup Mehmet Ersoy olmadığı zaman da yoluna güçlü bir şekilde devam edecek yönetim yapısına kavuşturulmuş.

ETS'nin kuşkusuz beyin takımının başında Mehmet Ersoy vardı, ancak öyle görünüyor ki Ersoy, kurumsallaşmak konusunda şirketin yol haritasından bir hayli memnun ve gözü de arkada değil.

Ortada bakanlık gibi böylesine önemli bir teklif yokken, Mehmet Ersoy'un şirketlerinde bu tarz bir çalışmayı yaptırmış ve aylar önce şirketlerine hazır hale getirmiş olması büyük şans. 20 yıldır şirketin yönetim kadrosunda yer alan Coşkun Tümay'ın yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü grup, ağırlıklı turizm sektöründe yer almakla birlikte, yaklaşık 6 yıldır da enerji sektöründe yer alıyor.