ŞELALE KADAK

Sadece 20 golf sahasının bulunduğu Türkiye'de son golf tesisi yatırımını Bodrum'un Güvercinlik bölgesinde, Öztürk Grup ve Opet Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fiktert Öztürk yaptı. Böylece Bodrum, ilk kez 600 dönüme kurulu 18 delikli uluslararası standartlarda golf sahasına da kavuşmuş oldu.

Son yıllarda çevrecilerin çok sulama gerektiren golf sahalarına olan tepkilerini de bu tesisin çekmeyeceği anlaşılıyor. Çünkü projenin yapım aşamasında yağmur sularını toplamak için bir baraj gölü, bir ana sulama gölü ve üç tane de görsel göl inşa edilmiş bile.

275 villanın da yer aldığı 80 milyon euroluk yatırımın ilk etabı ve golf sahasının yapımı tamamlanınca, hafta sonu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un da katılımıyla Başkanlık Turnuvası ile Regnum Golf&Country Club Bodrum'un açılış turnuvası birlikte gerçekleştirildi.

Türkiye'de ağırlıklı olarak golf sahaları son yıllardaki önemli yatırımlarla Antalya bölgesinde hayata geçmişti. Ancak bizdeki 20 golf sahasına karşılık, İngiltere'de 1923, Almanya'da 727, Fransa'da 590 golf sahası bulunduğu düşünülünce, gidilecek yolun da uzun olduğu aşikar. Açılış konuşmaları esnasında Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Portekiz'in golf turizminden 4 milyar euro, İspanya'nın ise 6 milyar euro gelir elde ettiğini söylüyor ve Türkiye'nin hâlâ 160 milyon euro seviyesinde kaldığını, yatırımların biraz artması halinde bu gelirin katlanacağını söylüyor. Neyse ki sevindirici haberi çiçeği burnunda yeni Turizm Bakanı Ersoy veriyor ve "Müjdeyi vereyim. Beş yıllık plan içinde Türkiye'nin golf sahası kapasitesini yüzde 50 arttırmak için gerekli çalışmalara başladık" diyor.

Golf turizmi için seyahat edenlerin bir ülkeye bıraktıkları parayla, normal turistlerin bıraktığı para arasında katbe kat fark olduğu düşünülecek olursa, Türkiye'de açılan her golf sahasının turizm gelirlerine olacak pozitif etkisi de daha iyi görülür sanırım.

Fikret Öztürk, 2004 yılında golf oynamaya başlamış, ardından da Antalya'da hem golf sahası hem de yanında otel yatırımını yapmıştı. Golf tutkusunu yatırıma dönüştüren Öztürk'ün en büyük destekçisi de Opet'i de birlikte kurduğu, Regnum'un da kurucularından olan eşi Nurten Öztürk.

Fikret Öztürk, yurtdışında özellikle Florida bölgesindeki golf tesislerinde çok zaman geçirdiklerini ve kendi tesislerini kurarken buralardan esinlendiklerini söylüyor.

Regnum Golf Country, Öztürkler'in sahibi olduğu Regnum'un Bodrum'daki üçüncü projesi. Fikret Öztürk, evlerin inşaatı tamamlandıktan sonra, yaklaşık iki yıl içinde 360 derece çam ormanlarıyla çevrili 1500 dönümlük golf tesisinde bir de otel yapacaklarını söylüyor. Öztürkler, arazide ayrıca 15 bin zeytin ağacı dikerek, zeytinyağı üretimine de başlamış. Organik tarıma elverişli olması nedeniyle arazinin bir bölümünde de tarım yapılıyor.