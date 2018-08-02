ŞELALE KADAK

Kayısının başkenti Malatya, Sabah Gazetesi olarak başladığımız 'İl Buluşmaları'nın 10'uncusuna ev sahipliği yaptı.

Yazın en sıcak günlerine denk gelmemize rağmen, Malatya'da çok canlı bir şehir bizi karşıladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın ev sahipliğinde şehrin caddelerinde yürüyüş yapıp, Kernek Şelalesi'nde eski bakanlardan Bülent Tüfenkci ile buluşup çay sohbeti yaptığımız esnada, akşamın ilerleyen saatleri olmasına rağmen kadın, erkek, genç, yaşlı, çoluk çocuk şehir insanı parklarda ve Kanal Boyu'nda keyifli saatler geçiriyordu.

Hacı Uğur Polat, keyifli kalabalığın ilgimizi çektiğini görünce, "Çünkü Malatya ilimiz en güvenli şehirlerden biri" diyerek duruma açıklık getirdi.

Bu yıl Malatya'da kayısı bol, yüzler gülüyor. Ancak ne yazık ki 380 bin ton kayısı üretilmesine rağmen, kentin ihracattan elde ettiği gelir 300-350 milyon dolar seviyesinde.

Oysa Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Malatya'nın 'İller Arası Rekabetteki Yeri'nin tartışıldığı toplantıda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, şehirden dünyaya giden kayısının raflarda 2.5 milyar dolarlık bir değere ulaştığını söylüyor. Yani kayısıyı katma değeri yüksek bir şekilde raflara koyanlar kazanırken, Malatya sahip olduğu böylesi kıymetli bir değerden çok az gelir elde ediyor.

İşte o nedenle mesela depo yatırımları büyük önem taşıyor.

Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti döneminde şehrin aldığı yatırımlardan söz ederken, 10 bin ton kuru kayısı kapasiteli 16.2 milyon lira yatırım bedeli olan lisanslı depo projesine, 8.7 milyon lira da bakanlık desteği verildiğini söylüyor. Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Öncel, kayısının en büyük sorunlarından biri olan çiçek açma döneminde yaşanan don tehlikelerine karşı alınan tedbirlerin artık kayısı üreticisine tam koruma getirdiğinden söz ediyor ve lisanslı depo projeleriyle kayısının yaşadığı sorunların biraz daha çözüleceğini anlatıyor.

Sanayi, üniversite işbirliğini dinlediğimiz İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdulkadir Baharçiçek de, organize sanayi bölgesinde temelini attıkları meslek yüksek okulu ile, sanayicinin en çok ihtiyacı olan nitelikli işgücüne çözüm sunmayı amaçladıklarını söylüyor.

Malatya'nın çok sıcak günlerine denk gelmemize rağmen şehirdeki turist kalabalığı da şaşırtıyor. Öğreniyoruz ki geçen yıl turist sayısı 193 bine ulaşmış.

Büyükşehir Belediye Başkanı Polat, şehirdeki 5 yıldızlı otel sayısının 3'e ulaştığını belirterek, başta UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde geçici listeden asıl listeye geçmek üzere olan Arslantepe Açık Hava Müzesi ve göz kamaştıran heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'na olan yakınlığıyla şehrin turistler için bir cazibe merkezi olduğunu belirtiyor.