ŞELALE KADAK

Gazetemizin düzenlediği 'İl Buluşmaları' kapsamında ziyaret ettiğimiz Malatya'daki duraklarımızdan biri de İnönü Üniversitesi oldu. Rektör Prof. Dr.

Ahmet Kızılay ile bir araya geldiğimizde benim en çok merak ettiğim konu, dünya çapında bir referans merkeze dönüşen Karaciğer Nakil Enstitüsü'ndeki son gelişmelerdi tabii.

İnönü Üniversitesi 45 bine yaklaşan öğrenci sayısı ve 1700'lere ulaşan akademik kadrosuyla 43 yıldır Malatya'da eğitimin kalbi durumunda.

Şimdi ziraat ve su ürünleri fakültelerinin İnönü'den ayrıldı ve şehirde ikinci devlet üniversitesi Turgut Özal Üniversitesi ismiyle kuruldu, bu fakülteler de bu üniversiteye geçti. Rektör Kızılay yeni üniversitenin de kurucuları arasında yer alıyor ve mimarlık fakültesinin de önümüzdeki yıl açılacağı Turgut Özal Üniversitesi'nin bu yıl öğrenci almaya da başlamış.

İnönü Üniversitesi'ne yeniden dönecek olursam; Turgut Özal Tıp Merkezi ile sağlıkta önemli bir konuma yerleşen üniversite, bölgenin ve Türkiye'nin referans merkezi olmayı başardı. Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve tecrübeli ekibinin yönetimindeki Karaciğer Nakil Enstitüsü dünya çapında bir merkeze dönüşüyor.

Rektör Kızılay, başarı oranının yüzde 93'lerin üstüne çıktığı karaciğer naklinde bu yıl 156 ameliyatın gerçekleştiğini, bugünekadar ise 2 bin 253 karaciğer naklinin yapıldığını söylüyor. Karaciğer Nakil Merkezi, Güney Kore'den sonra dünyada karaciğer naklinde ikinci sırada yer alıyor. Güney Kore'de yılda 450 civarı nakil gerçekleşiyor. Kızılay'ın hedefi Malatya'nın birinci sıraya yerleşmesi.

Öğreniyoruz ki Turgut Özal Tıp Merkezi'nin hastalarının yüzde 42'si Malatya dışından geliyor. Sağlık turizminde cazibe merkezi haline gelen merkez çoksayıda yabancı uyruklu hastaya da hizmet veriyor.