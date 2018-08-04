ŞELALE KADAK

İnönü Üniversitesi bu yıl iki konuya özel önem veriyor. Biri Karaciğer Nakil Enstitüsü, diğeri de yeni kurulan Alevilik Araştırmaları Enstitüsü. Önemli bir alevi nüfusa sahip ve farklı inançların hoşgörüyle bir arada barış içinde yaşamayı başardığı Malatya'da alevilik konusunun bilimsel bir ortamda araştırılmasının Malatya ve Türkiye için çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Alevilik konusunda birikimi olan bütün akademisyenleri fikirlerini almak üzere Malatya'ya davet etmeye hazırlandıklarını söylüyor.

Alevilik Araştırmaları Enstitüsü'ne olan ihtiyaç gün yüzüne çıkmıştı.