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ŞELALE KADAK
04 Ağustos 2018, Cumartesi ŞELALE KADAK

Alevilik Araştırma Merkezi!

bu yıl iki konuya özel önem veriyor. Biri Karaciğer Nakil Enstitüsü, diğeri de yeni kurulan Alevilik Araştırmaları Enstitüsü. Önemli bir alevi nüfusa sahip ve farklı inançların hoşgörüyle bir arada barış içinde yaşamayı başardığı 'da alevilik konusunun bilimsel bir ortamda araştırılmasının Malatya ve için çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet , Alevilik konusunda birikimi olan bütün akademisyenleri fikirlerini almak üzere Malatya'ya davet etmeye hazırlandıklarını söylüyor.
Alevilik Araştırmaları Enstitüsü'ne olan ihtiyaç gün yüzüne çıkmıştı.

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