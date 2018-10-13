ŞELALE KADAK

Kibar Holding Yönetim Kurulu Bakanı Ali Kibar, CEO Haluk Kayabaşı ve Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör ile Düselldorf'taki 'Aluminium 2018' fuarında bir araya geldik.

Hem holdingin yatırımlarını hem de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Enflasyonla Topyekûn Mücadale Programı'nı konuştuk.

Bakan Albayrak'ın "Herkes rızaen bir süre dayansın" çağrısına katıldıklarını belirten Kibar, "Biz bu çağrıyı elimizden geldiğince uyguluyoruz. Grup olarak mümkün mertebe fiyat artışı yapmıyoruz. Fiyat artırmamak da zaten buna katılmak anlamına geliyor. Yılbaşından bu yana kur nedeniyle yüzde 65 artış yapmamız gerekirken biz yüzde 35 seviyesindeyiz. Pazardaki canlılık devam etsin istiyoruz" diyor.



Rekabetçi seviye 5.1

Kurlardaki bu artışın 'suni' olduğunu söyleyen Kibar, "Dolar kurunun gerçekçi seviyesi ne olmalı" şeklindeki sorumuza, "Bana göre olması gereken seviye 5.10'un biraz üstü, o kadar. Bazı normal algılar olduğunda yine oralara gelmesi lazım diye düşünüyorum. Bu seviye Türkiye'nin ihracat yapabilmesini sağlayan rekabetçi bir seviye" cevabını veriyor.

Türkiye'den ne olursa olsun yabancı sermayenin gideceğini düşünmediğini söyleyen Kibar, "Yabancı sermaye para kazanılan her coğrafyaya zaten akar. Yeter ki biz kendi temel kriterlerimizi sağlıklı sürdürelim" diyor.

Kibar'a göre, kamu tasarruflarının realize olmasıyla, yabancı sermayenin akışı da tekrar doğal yolunu bulacak.

Türkiye'nin hiçbir zaman çökmeyeceğini söyleyen Kibar, şöyle diyor: "Bir malın sahibi değişir, fiyatı artar ama Türkiye'ye hiçbir şey olmaz.

Çünkü sanayi altyapısı var, çabuk hareket edebilen, esnek ve hızlı karar alabilen bir ülke." Kibar'a göre, muhtemelen aralıkta Türkiye'nin ithalatı ile ihracatı hemen hemen dengeye oturacak.

Turizm gelirlerinin yarattığı pozitif katkı sürecin başlangıcı olacak.



Hedge ediyoruz

Fuarda dünyanın dört bir yanından müşterileriyle bir araya geldiklerini söyleyen Kibar, "Türkiye'nin Suriye'de bölgesel barış için yaptığı katkı, Avrupa'da takip edildi. Müşterilerimizle sohbetlerimizde görüyoruz ki, takdirle karşılanıyor. Bunlar Türkiye'den mal alım tercihlerinde hep pozitif etki olarak ülkemize yansıyacak.

İdlib konusunda sulh sağlanması Türkiye algısını pozitif değiştirdi.

Cumhurbaşkanımız masada Putin ve İran tarafını ikna etmesi mesela Avrupa'daki müşteriler tarafından satın alınan bir başarı" diyor.

Kibar Holding'in ayağını yorganına göre uzattığını söyleyen Kibar, "Alacaklarımızla borçlarımızı hedge ediyoruz. Açık pozisyonda yakalanmıyoruz" diyor.



İsme göre kredi verildi

Türkiye'de yaşanan sıkıntıların bir sebebinin de finans kesimi olduğuna inanan Kibar, "Şirketler borç alırken hassasiyetleri yeterince incelenmedi. Hedge yapıp yapmadığını sormadı.

'Ahmet'e, Mehmet'e borç veriyorum' diye paralar ortada uçuştu. Sadece isme bakarak krediler verildi.

Bilançoya kaynak verilmesi gerekirken, algıya çok rahat paralar sağlandı" diyor.

Kibar, Karasu'da 900 milyon dolarlık yatırıma da orta vadeli kredisi bulduklarında başlayacaklarını kaydediyor.



ABD'de 100 tonluk tesis

Türkiye'de yassı alüminyum sektöründe açık ara lider olduklarını, 100 bin tona ulaşan alüminyum folyo üretim kapasitesiyle de Avrupa'nın en büyük 3 şirketi arasında girdiklerini anlatan Ali Kibar, ABD'de Chicago merkezli Kibar Americas şirketini yıl başında kurduklarını ve ihracata başladıklarını, yakın bir zamanda da 100 bin ton kapasiteli fabrika kuracaklarını belirterek, "Avrupalı iş ortaklarımızın desteğiyle ABD'de alüminyum pazarında güçleneceğiz" diyor.