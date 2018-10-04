ŞELALE KADAK

Dün öğlen teknoloji sektöründe en zoru başaran, global olma yolunda önemli adımlar atan, kurdukları şirketlere milyonlarca dolar yatırım çekmeyi başaran iki genç Türk girişimciyi dinledik.

Bir anda Türkiye'nin bugün yaşadığı sorunlar uçup gitti, yerine gençlerle bu ülkenin üstesinden gelemeyceği hiç bir sorunun olamayacağı gibi güzel düşünceler geldi.

Nasıl olmasın? Hande Çilingir. 33 yaşında. Kendisiyle birlikte 6 kurucuyla 6 yıl önce faaliyete geçen Insider şirketi, yapay zekayı kullanarak tüm dünyada şirketlere online işlemlerinde öngörüsel tahminlerde bulunuyor. Şirket faaliyete geçer geçmez global bir dünya için çalışmaya başlamış. Kimlere mi? 34 ülkede aralarında Singapur Hava Yolları, Lenova, Toyota, Samsung ve Ikea gibi onlarca tanınmış markaya bir Türk şirketi son derece önemli bir alanda hizmet veriyor. Şimdiden şirket değeri 160 milyon doları bulmuş.

Barbaros Özbugutu İzyico'nun kurucusu. İnternet ortamında yapılan ödemelerin büyük bir kısmının altyapısını İzyico yapıyor. Şu anda sektörde lider ve öyle ki Türkiye pazarına giren Amazon da dahil olmak üzere H&M, Zara gibi pek çok markanın ödeme sistemleri altyapısı bu şirket tarafından gerçekleştiriliyor. Özbugutu, Almanya doğumlu ve orada eğitim almış genç girişimcilerden ve 2.5 milyon küçük ve orta ölçekli şirketin yer aldığı Türkiye'de büyümeyi seçenlerden. Şimdiden müşteri sayısı 20 bini geçmiş. Dünya Bankası kuruluşu IFC de dahil olmak üzere global pek çok yatırımcı şirkete yatırım yapmış ve şirket değeri 200 milyon dolarlara kadar gelmiş.

"Biz kendi ülkemizin kaderini değiştirmeye geldik. Türkiye'de globale giden bir teknoloji şirketi hikayesi yok. Türkiye'den böyle şirketler çıkabileceğini göstermek istiyoruz" diyen Çilingir ile "Tersine beyin göçünü tetikliyoruz" diyen Özbugutu ile bizi tanıştıran kuruluşu yazılarımı düzenli takip eden okurlar hemen bilecek. Tabii ki dünyanın dört bir yanında önemli bir network ağına sahip olan ve Türkiye'de bu yıl 10'uncu yılını kutlayan Endeavor. Bugüne kadar Endeavor şirketlerinin yarattığı değerin 2.1 milyar doları aşmış. Türkiye'nin bu zorlu yılları genç girişimcilerle aşacağı aşikar. Peki Endeavor neler yapıyor? O da bir başka yazının konusu.