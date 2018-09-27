ŞELALE KADAK

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı kendisine bağlı müzelerin giriş fiyatını yüzde 50 oranında artırdı. Kimileri bu zamma tepki gösterdi. Güneydoğu Anadolu turu yaparken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a hem bu zammın gerekçesini hem de müzelerin tanıtımı konusundaki düşüncelerini de sorma fırsatı bulduk.

Bakan Ersoy'un zamma gösterilen tepkiyi neden anlamadığını açıklarken önce konuyu Müze Kart'a getirdi. Sahi kaçımızın cüzdanında Müze Kart var acaba?

Ersoy, "Bilet gelirlerinin büyük bir kısmı yabancı turistten geliyor. Ben Müze Kart'la kendi vatandaşımı konuyorum. Bu kart 70 lira. Yani sadece ayda bir defa gidiyorsa müzeye cebinden çıkan para 6 lira! Ama bunu görmüyorlar! Müze Kart neden alınmıyor hiç anlamıyorum" diyor.

Müzelere giriş fiyatlarına en son 2015 yılında, yani 4 sezon önce zam yapılmış. Bakan Ersoy'a göre, uçak krizi vs gibi sebeplerle müze giriş ücretleri dünyanın çok gerisinde kaldığının altını çiziyor ve gelirler konusunda şu önemli detayları bizimle paylaşıyor:

"Bizim müze ziyaretçilerimizin yüzde 70'i yabancı. Ama daha da önemlisi bilet gelirlerimizin sadece yüzde 15'i yerli turistten gelirken, yüzde 85 gibi büyük kısmı yabancı turistlerden geliyor. Şimdi diyorlar ki yüzde 50 zam yaptın! Ya arkadaş, Türkiye'nin bakanı olarak yüzde 85'ini yabancıdan aldığım bir şeyi yok fiyatına mı vermeliyim? Müze kartı açıklıyoruz. Kimse görmek istemiyor. Sen gerçekten müze sevdalısı mısın? Ayda en az bir defa gider misin? Müze Kart 70 lira. Böldüğün zaman 6 lira. Kim kime 6 liraya müze girişi veriyor dünyada? Biz kendi vatandaşımızı Müze Kart ile koruyoruz. Ama 40 yılda bir, hayatında ilk kez müzeye gitmiş eleştiriyor. O eleştirmeyecek diye yüzde 85'ini yabancı turistten aldığım geliri feda mı edeyim?"

Keşke Müze Kart'ın kullanımı tüm Türkiye'de yaygınlaşsa. Bugün mesela İstanbul'da yaşayan bizler İstanbul Kart'sız dolaşıyor muyuz? Hayır! Hepimizin cüzdanında bu kart kredi kartı gibi yer etti, az kullansak bile mutlaka taşıyoruz. Keşke Müze Kart da böyle bir hale gelebilse.

Bakan Ersoy, Müze Kart'ın bakanlığa bağlı müzelerin yüzde 93'ünde geçtiğini ve ikinci aşamada Milli Saraylar'ı da kendilerine bağlayarak orada da kullanılmasını sağlayacaklarını söylüyor.

Bir diğer önemli konu da tanıtım kuşkusuz. Türkiye'ye gelen turistleri müzelerden içeri sokamadığımızdan Mehmet Ersoy da yakınıyor ve "Biz içerde müze tanıtımı yapıyor muyuz? Hayır. Bakın göreceksiniz yakında nasıl müze tanıtmaya başlayacağız. Havaalanına girdiği anda bir turist müzelerimizin heyecanını duymaya başlayacak. Hepsini hazırlıyoruz" diyor.

Turistin Türkiye'ye gelirken cebine koyduğu parayı harcamadan döndüğünden şikayet eden Bakan Ersoy, sonolarak tanıtım politikasında yapacakları değişikliğe ilişkin bazı ipuçlarını da bizimle paylaştı: "Bırakın turistin cebindeki parayı, kredi kartını dahi sonuna kadar harcatmalıyız. Biz şimdi turisti nasıl memnun etmeliyiz, ona konsantre olduk.Kültürel değerleri ve arkeolojik değerleri ön plana çıkardığımız, bir tanıtım politikası yapacağız. Kopyalanması mümkün olmayan değerleri ön plana çıkaracağız ve hepsini ekimde açıklayacağız."