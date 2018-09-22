ŞELALE KADAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un dün Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ne yaptığı ilk ziyaret bölge için önemli bir kapının da aralanması demek oldu.

Bakan Ersoy ile bölgeye yaptığımız ziyaret, Güneydoğu'nun kalbi Diyarbakır'da tarihi On Gözlü Köprü'yü dolaşarak başladı.

Ardından uzun süren çalışmalarını ardından restorasyon çalışmaları biten İç Kale Müze Kompleksi'nde Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve şehrin önde gelen isimleriyle bir araya geldik. İşte bu toplantıda Bakan Ersoy, yılbaşından itibaren yeni bir oluşuma geçeceklerini ve Türkiye'de kurmayı planladıkları 6 tane turizm konsantrasyon merkezi içine Diyarbakır'ı da dahil etme kararı aldıklarını müjdeledi.

O sırada öğreniyoruz ki turizm konsantrasyon projesinde Diyarbakır aslında ikinci planda yer alıyordu. Ancak Diyarbakır'a ilk kez geldiğini ve çok etkilendiğini söyleyen Bakan Ersoy, "Bu nedenle de merkez sayısını şimdi 7'ye çıkarıyoruz" dedi.

Vali Güzeloğlu, 2018'in ilk 8 ayında Diyarbakır'a yerli ve yabancı turist sayısında yüzde 63 oranında bir büyüme yakaladıklarını ve havalimanında da 2018'in ilk 9 ayında 1 milyon 900 bin yolcuya ulaştıklarını söylüyor. Turizm belgeli 28 otelin ve 12 adet de otel inşaatının bulunduğu Diyarbakır'da Sur'un yeniden inşası da devam ediyor. Vali Güzeloğlu, Sur ile ilgili tarihi geçmişi koruma amaçlı imar planı kapsamında, kapı kollarına kadar her konuda aslına sadık kalınacağını üstüne basa basa vurguluyor. Sur'da halihazırda 1000 civarı tescilli eser olduğunu öğreniyoruz.

Seyahat esnasında restorasyonu henüz tamamlanan ve açılışı yapılan Şeyh Matar Camisi'ni de ziyaret ettik. Akkoyunlu hükümdarı Kasım Han tarafından 1500 yılında yaptırılan ve dört ayaklı minaresi yekpare dört sütun üzerinde inşa edilen cami ne yazık ki yakın tarihimizde çok üzücü bir olayla hatırlanıyor. 2015 yılında Sur ilçesinde yaşanan terör olayları esnasında Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi bu cami önünde basın açıklaması yaparken uğradığı hain silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Ne yazık ki Diyarbakır Sur ilçesinde o dönemde yaşanan terör saldırıları nedeniyle 34 adet vakıf kültür varlığının ciddi zarar gördüğü belirtiliyor.

Öğreniyoruz ki aralarında mülkiyeti cemaat vakıflarına ait olan Surp Giragos Kilisesi ile Keldani Kilisesi de dahil olmak üzere zarar gören ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan camilerin ve kiliselerin restorasyonları üzerindeki çalışmalar son aşamaya getirilmiş.

Bakan Ersoy iki hafta önce de Van'a giderek, 3 yıl aradan sonra ilk kez ayin yapılan Akdamar Kilisesi'ndeki ayine katılmıştı. Ne yazık ki terör olayları nedeniyle bu tarihi kilisede uzun süredir ayin yapılamıyordu. Restorasyonlar konusunda bir inisiyatif başlatan ve harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Diyarbakır'da da bu konudaki beklentilere cevap vermeye çalışıyor.