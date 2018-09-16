ŞELALE KADAK

Hindistan yapımı bir Aamir Khan filmi olan ve güreşçi bir baba ile güreşmeyi öğrettiği iki kızının ilişkisini konu alan Dangal'ı yılın başlarında izledim.

Filmde "kadınlar güreşmez" önyargısının nasıl kırıldığı, iki kadın güreşçinin uluslararası şampiyonalarda elde ettiği başarılarla Hindistan'daki kızlara nasıl rol model olduğu çok güzel bir şekilde anlatılıyor.

İşte Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu kadın güreşçisi Yasemin Adar, bu yıl ikincisi verilen Mustafa Koç Spor Ödülü'nü Caroline Koç'un elinden almak için sahneye çıktığında bu filmden kareler geçti gözümün önünden.

Yasemin Adar, kadının yapabileceği ve yapamayacaklarına dair önyargılar kadınların önünde duvar gibi dursa da, dünya çapında başarılar kazanarak bu önyargılara büyük çalım atmıştı. Ancak bu başarı olması gerektiği gibi Türkiye'de gündem olmamıştı. O nedenle Mustafa Koç Spor Ödülü'nün bu yıl bir kadına, üstelik de 'erkek sporu' olarak bilinen bir alanda büyük başarılar elde eden bir sporcuya verilmesini çok anlamlı buldum.

Ölümüyle hiç tanımadığı insanları bile çok üzen, sayısız insanın hayatına değdiğini daha sonra öğrendiğimiz Mustafa Koç, Türkiye'de sporun da pek çok farklı alanında yer almıştı.

Ne güzel ki vefatının ardından Mustafa Koç'u bir spor ödülüyle anma projesi hiç gecikmeden hayata geçmiş ve Koç Holding ve Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin işbirliğiyle Mustafa Koç Spor Ödülleri başlamıştı. 2017 Dünya Güreş Şampiyonu kadın güreşçimiz Yasemin Adar, ünlü tasarımcı Ivan Chermayeff'in tasarladığı ödülü Caroline Koç'un elinden alırken çok heyecanlıydı. 3 kez Avrupa Şampiyonu olmuş bir kadın şu anda Türkiye'de birçok genç kadın güreşçiye rol modeldi.

Adar'ın ödül töreninde yaptığı konuşma uzun süre hafızalarda kalacak:

"Güreşe ilk başladığım zaman pek çok önyargı ile karşılaştım. Sıklıkla bu sporu yapmamam gerektiğini, yapamayacağımı söyleyenler oldu. Bir kadın olarak söylenenlere kulak asmadan, hiç pes etmeden, kendime inanarak, hiç durmadan ve tutkuyla çalışarak neleri başarabileceğimi gösterdim."

Adar, ilk başta babasına güreş yaptığını söyleyemediğini ama iş ciddiye binince babasını ikna etmesi gerektiğini anladığını anlatırken, "Babamı ikna etmemin zor olmayacağını biliyordum. Çünkü benim babam pamuk gibidir" dediğinde tüm salonun gözlerinin dolduğunu biliyorum.

O gün ödül töreninin onur konuşması için seçilen isimden de söz etmeden geçemeyeceğim. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan dünyanın ilk Müslüman kadın atleti Faslı Naval El Mutavakel, kadınların sporun her dalında öne çıkması için bugün dünya çapında rol modellik yapıyor.

Diyeceğim o ki biz de Yasemin Adar'la ne kadar gurur duysak az. İyi ki Mustafa Koç Spor Ödülleri, bir kadın olarak sporun en zor dallarından birinde dünya çapında başarılar kazanan ama hak ettiği kadar ön plana çıkaramadığımız değerli sporcumuz Adar'a projektör tutmamıza vesile oldu.