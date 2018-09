ŞELALE KADAK

Dünya moda dünyasında fırtına gibi esen ve en büyük başarısını İngiltere'de gösteren moda tasarımcısı, sanatçı ve film yapımcısı Hüseyin Çağlayan, en son geçen hafta Londra Design Week'in (Londra Tasarım Haftası) en büyük ödülü olan London Design Medal'a layık görüldü.

Doğrusu yönümü Türkiye'yi uluslararası platformda layıkıyla temsil eden Türklere çevirince içimi de umut dolduruyor. Bu ödül öylesine prestijli ki bugüne kadar aralarında tanınmış mimar Zaha Hadid'in de olduğu 8 mimara ve de ünlü tasarımcı Paul Smith'ten sonra ikinci kez bir moda tasarımcısına verilmiş.

İngiltere'de bugüne kadar pek çok kez de 'yılın tasarımcısı' seçilen Hüseyin Çağlayan'ı arayıp, duygularını öğrenmek istediğimde, başbakanlıkta Theresa May tarafından verilen kutlama resepsiyonundan henüz gelmişti. "Bu tür ödüller hayat değiştirici olmuyor bana göre ama işte mesela başbakanlıkta verilen resepsiyonda yıllardır ilgimi çeken insanlarla tanıştım" diyerek mütevazılığı da elinden bırakmıyor.

Ödül, İngiltere'ye üretimiyle, tasarımıyla, yaratıcılığıyla büyük katkı yapanlara, katma değer yaratanlara ve ülkeyi kalkındıranlara veriliyor. Hüseyin Çağlayan'ın tasarımda gösterdiği tutarlılık, kalitesi ve özgün çizgileriyle uluslararası platformda gösterdiği önemli başarı bu ödülün verilme sebepleri arasında yazılıyor.

Kıbrıs doğumlu olan ve çok uzun yıllardır İngiltere'de yaşayan Çağlayan, "İngiltre'de kimliğini koruyarak yaşayabilir ve katma değer de yaratabilirsin.

Benimki öyle oldu" diyor.

Sohbet ederken, konuyu Türkiye'nin geçirdiği zor döneme de getiren ve büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Çağlayan, "Bu süreçten yeni bir şeyler öğreniyoruz.

Öyle bakmalıyız, neler öğreniyoruz, nasıl ilerleriz. Her ülke zorluklardan geçer, olumsuzluklar gerekiyor bazen. Belki daha farklı bakmamız lazım" diyor.

Son zamanlarda Türkiye'den yurtdışına başlayan göç dalgasından da söz eden Hüseyin Çağlayan'ın ilginç tespitleri var.

"İngiltere'ye acayip bir göç dalgası var. Tamam kendim için sevinebilirim, sevdiğim arkadaşlarımı görüyorum ama öyle değil. Türkiye'nin ilham kaynağı gidiyor. Genç nesillerin ilham kaynağının gitmesine üzülüyorum.

Keşke bu insanlar geri dönse.

Naif gelecek ama belki birlik ve beraberlik duygusu yaratır ilerde. Şu anda başarılı ülkelere bakın, çok zor günlerden geçtikten sonra birlik ve beraberliği sağlayanca gerek ekonomik gerek kültürel alanda çok daha başarılı oldular. Belki de zorluk yaşayarak büyüyeceğiz. " İngiltere'de büyük başarılara imza atarken dahi gönlünde Türkiye olan Hüseyin Çağlayan'ın dilekleri çok güzel. Geçtiğimiz zor günlerden iyi dersler çıkarıp, daha güzel bir Türkiye için hep birlikte çalışmalıyız.

Hem gidecek başka bir ülkemiz yok, hem de dünyanın en güzel, en kıymetli coğrafyasında harika bir ülkeye sahibiz. Hepimiz bu ülke bu güçlüklerin üstesinden gelsin diye çalışmalıyız. En önemlisi de birlik ve beraberliğimize dünden çok daha fazla bugün sahip çıkmalıyız.