ŞELALE KADAK

Anadolu illerini dolaşmak, bu ülkeden umutlu olmak için ne çok sebebimiz olduğuğunu göstermesi açısından çok kıymetli. Geçen yıl Sabah Gazetesi olarak başladığımız 'İl Buluşmaları'nın 12'incisi için dün gazetemizden kalabalık bir ekiple Uşak'taydık.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ile Uşak'ı gezmeye Uşak Sanat Akademisi'nde çocuk ve gençlerden oluşan koroyu dinleyerek başladık. Piyano, keman ve saz sanatçılarından oluşan mini konserlerden sonra gördük ki Sanat Akademisi'nin her odasında Uşak'ın keşfedilen yetenekli çocuklarına önemli kapılar açılıyor.

Kapılarını açmak üzere olan ve ilk kez ekibimizin gezme fırsatı yakaladığı, olağanüstü güzellikteki Karun Hazineleri'nin de sergilendiği yeni Uşak Arkeoloji Müzesi'ni de dolaştık.

Müzede sergilenen Karun Hazineleri'nin öyküsü, sahip olup da koruyamadığımız tarihi değerlerimiz açısından ibretlik bir öykü. 1960'lı yıllarının ortalarında Güre yakınlarında mezarlarda bulunup ABD'ye kaçırılan ve Türkiye'nin verdiği hukuk mücadelesi sonunda geri alınan çok değerli mücevherler her ne kadar Karun Hazineleri olarak bilinse de asıl ismi Lydia Hazineleri. Üstelik bana göre, hazinenin içinde 'Kanatlı Denizatı Broşu'nun bile tek başına Uşak'a on binlerce turistin akın etmesini sağlayacak değerde.

Sadece bu da değil, kazı çalışmaları 2018 yılında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr Ekrem Savaş ve Uşak Valisi Salim Demir öncülüğünde yeniden başlayan Blandus Antik Kenti de bu şehrin turizmle atağa kalkmasına yol açabilecek güzellikte.

Peki Uşak neden turizm destinasyonu içinde yer almıyor? Ne yazık ki iki önemli eksiklik var şehirde. Birincisi ulaşım. Biz Uşak'a Denizli'ye uçup, sonra iki saat kara yoluyla geldik. Uşak'ta havalimanı var, haftada 3 olan seferler ne yazık ki 14 Eylül'den sonra seferler duruyormuş.

Ulaşım olmayınca şehir hem yatırımcı çekemiyor hem de turizm gelişemiyor. İkinci konu da Uşak'ın beş yıldızlı bir oteli yok. Hal böyle olunca tarihi ve doğal güzellikleriyle çok çekici bir şehir olmasına rağmen, turistler hemen yakınındaki Afyon'a kadar geliyor ama Uşak'a geçmiyor.

Uşak'ın meşhur madalyon motifli elde kök boyayla üretilmiş yünleren yapılmış halıları, kilimleri, leziz tarhanasının ve sahip oldukları termal kaynakların bu şehri cazibe merkezi çoktan yapmalıydı. Biz de dolaşırken hep bunu düşündük. Umuyoruz ki Uşak'ın eksikliklerini tamamlamak konusunda hem Ankara hem de yerel yönetimler el birliğiyle girişimlerde bulunurlar.

Ne güzel ki en azından Vali ve Belediye Başkanı arkeolojik zenginliklerden başlayarak şehrin tanıtımı konusunda kolları sıvamış.

Ben inanıyorum ki Uşak, hak ettiği yere yakında gelecek ama tabii ki sanayi olmadan olmaz. 3 organize sanayi bölgesine sahip olan ve şimdi sanayi tesislerine ayrılan bölgenin iki katına çıkarılması için çalışmaların başladığı kentte özellikle geri dönüşümde hem ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan ve hem de doğayı korumaya can veren hikayeler yazılıyor.

Onu da bir sonraki yazımda anlatacağım.