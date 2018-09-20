ŞELALE KADAK

Türk mühendislerince geliştirilen ve daha da güzeli başında bir kadın mühendisin, Ayça Odabaşı Uyanık'ın olduğu ve yüzde 40'ı kadınlardan oluşan tasarım ekibi tarafından dizayn edilen Ford Otosan'ın yeni kamyonu, "Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü"nü aldı.

400 milyon dolarlık bir yatırımın ardından Ford Otosan'ın ihracattaki yeni kozu olarak pazara sunulan F-Max, dünya prömiyerini yaptığı Hannover'deki Uluslararası Ticari Araç Fuarı'nda adeta gövde gösterisi yaptı.

Ford Otosan Onursal Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan Yönetim Kurulu üyeleri Ali İhsan İlkbahar, Turgay Durak, Füsun Akkal Bozok, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan Genel Müdür Başyardımıcısı Lisa K. King ve Ford Otosan üst yönetiminin de katıldığı uluslararası basın toplantısında, şu anda 33 ülke pazarında var olan Ford Otosan'ın yeni kamyon ile birlikte var olduğu pazar sayısının, 2018 sonunda 41'e, 2020'de 51'e çıkaracağı açıklandı.

Fuarda bir araya geldiğimiz Ali Koç, 2010'da stratejik kararla kamyon yatırımını büyütmeye başladıklarını ve günün sonunda bugün, motoru dahil yüzde 86'sı yerli olan ve 2019'da tamamlanacak şanzıman yatırımı ile yerlilik oranı yüzde 90'a çıkacak bir kamyonun hayata geçtiğini söylüyor. Ali Koç, "Ford Trucks'ın ekimde piyasaya süreceği yeni çekicisi F-MAX'ın motoru dahil geliştirip üretebilecek yeteneğe sahip ilk Türk şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz" diyor.

Ford Otosan geçen yıl uluslararası pazarlardaki satışlarını yüzde 50 artırmış, Türkiye'de 5 milyar dolarlık ihracat rakamıyla yılın ihracat şampiyonu seçilmişti. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 23 Avrupa ülkesinden 23 ayrı jüri üyesinin değerlendirmesiyle elde ettikleri 'yılın kamyonu' ödülünün Ford Otosan'ın araç geliştirme ve üretme kabiliyetinde geldiği noktayı gözler önüne serdiğini söylüyor.

Öğreniyoruz ki yeni kamyon geliştirilirken, 5 ülkede 900 şoför ve 44 filo yöneticisiyle saha çalışması yapılmış ve beklentiler doğrultusunda tasarımda önemli değişiklikler yapılmış.

2.5 metreyi bulan kabin genişliği, tünelsiz orta bölge ve uçak tipi saklama alanlarıyla uzun yol şoförlerine büyük konfor sunan yeni kamyonun yanı sıra, Ford Otosan, fuarda Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yeni sürücüsüz ve elektrikli yeni konsept kamyonunu da ilk kez gösterdi.