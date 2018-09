Ekonomik ortamın uzun vadeli yatırım yapan şirketleri etkilemeyeceğini belirten Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç “Bizim iyi olmamız yeterli değil. Hepimiz aynı gemideyiz” dedi

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Ford Otosan'ın ihracattaki yeni silahı F-Max adı verilen kamyonun dünya lansmanında ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Ekonomik ortamın uzun vadeli yatırım yapan şirketleri etkilemeyeceğini belirten Ali Koç, "Memleketimize güveniyoruz. Bizim iyi olmamız yeterli değil. Hepimiz aynı gemideyiz" dedi. Mayısta Yapı Kredi Bankası'na 1 milyar dolar sermaye koyduklarını hatırlatan Koç, "Bu, ülkemize olan inancımızın bir göstergesi. Dönem dönem inişler vardır, bu onlardan birisi. Büyümeden çok dengelemeye bakmak lazım. Tasarruf önemli. Bizi yönetenlerin de durumun farkında olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisine ve dünya ticaretine entegre olmuş bir ülke olduğunu, bu sayede ticaret hacminin de yabancı sermayenin de arttığını söyleyen Koç, "Her çıkışın bir inişi var. Önemli olan bu sıkıntılı dönemi minimum tahribatla atlatmak" dedi.







TÜNELİN SONUNDA IŞIK VAR

Bankacılık sektörünün sağlam olduğunu vurgulayan Koç, şöyle konuştu: "Büyüme hedeflerimiz yüksek. Bunları yapmak için kaynağa ihtiyaç var, bu kaynak da ülkemizde yok. En azından şu an yurtdışı kaynaklara bağımlıyız. O yüzden Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğu imajını vermesi gerekiyor. Bunu da iki taraftan yapabilirsiniz. Bir tarafta ekonomik şartlar, regülasyonlar, öngörülebilirlik, yargının iyi çalışması, öbür tarafta da uluslararası ilişkiler... Her türlü milli çıkarlarımızın hassasiyetini unutmadan dengeyi sağlamalıyız. Tünelin sonunda ışık var. Yatırımcılar için fırsat çok."







KAMU DA BORÇ YOK ÖZELDE VAR

Merkez Bankası'nın nisandan sonra beklenen refleksleri vermekte geç kaldığını, ağustosta kurların artmasıyla endişelerin de normale göre arttığını ifade eden Ali Koç, "Kurların artması enflasyonu etkiledi. Şu anda bir ekonomik kriz var diyebilecek bir durum olmayabilir. Ancak geldiğimiz noktada, Türk özel sektörünün içinde bulunduğu borç yapılanmasına baktığımız zaman, endişelenmemek mümkün değil. Buna rağmen kamunun bilançosuna bakınca birçok ülkeden daha iyi durumda olduğumuzu görüyoruz" diye konuştu.



TÜRKİYE İYİ YÖNETTİ

Türkiye'nin ileriye dönük büyüme rakamlarının iyi olacağına emin olduğunu söyleyen Koç, şöyle konuştu: "Fed faizleri artırdı. Kurlar yükseldi. Gelişmekte olan ülkelere iştah azaldı. Seçim ortamı, Suriye gibi jeopolotik konular Türkiye'nin risk algısını artırdı. Yine de buna rağmen iyi götürdük. Yılın ilk yarısına bakınca büyüme oranı hatırı sayılır bir orana geldi."