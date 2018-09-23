ŞELALE KADAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un, Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Gaziantep'ten oluşan Güney Doğu Anadolu turu dün de hızlı bir tempoyla devam etti.

Tarihi ve kültürel zenginliğiyle göz kamaştıran ancak ne yazık ki pek çok antik kentin, yapının henüz gün yüzüne çıkmadığı bölgenin taşıdığı potansiyel çiçeği burnunda yeni Bakan Ersoy'un da bölgeye bakışını önemli ölçüde etkiliyor.

Örneğin Diyarbakır merkeze yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Roma dömeninden kalma Zerzevan Kalesi'ni dolaşırken 4 yıl önce başlayan kazı çalışmalarının bütçesinin çok kısıtlı olduğunu öğreniyoruz. Bakan Ersoy, bunu duyar duymaz, "1 milyon liraya çıkaralım bütçeyi" diyor.

Antik yol güzergâhında bulunan Zerzevan Kalesi'nden çıkıp Mezopotamya'nın eşsiz başkenti Mardin'e ulaşıp, şef Ebru Baybara Demir'in Cercis Konağı'ndaki muhteşem yemeğinde sohbet ederken Bakan Ersoy'a, "Zerzevan konusunda müthiş hızlı reaksiyon verdiniz" diyorum. Ersoy, "Evet 1 milyon liraya çıkaracağız, tabii şu anda elimde 1 milyon lira yok ama olacak. O paraları bulacağız" diyor.

Yeni yönetim sisteminin en büyük özelliğinin hızı olduğunu söylüyor Ersoy ve "Türkiye'yi bir A.Ş. gibi düşünürseniz. Başında Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Biz de altındaki CEO'lar gibiyiz" diyerek kaynak bulmak konusunda da hiç zorlanmayacaklarını söylüyor. Ersoy'a göre, Türkiye birçok açıdan çok zengin ve kullanmadığı bu hazinesini aktif hale getirince kaynak sorunu da çözülecek.

Gezi sırasındaki sohbetlerimizden ve izlenimlerimden gördüğüm, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çok büyük bir değişimin başladığı oldu. Göreve geldiği günden bu yana turizm ve kültür paydaşlarıyla bir araya gelen, tüm sivil toplum kurulaşlarını dinlemeye ve gerekli notları almaya başlayan Bakan Ersoy, bir CEO gibi çalışmaya başlamış.

Ekim ayının ilk haftası Türkiye'nin yeni turizm politikasını lanse etmeye hazırlanan Bakan Ersoy, çok radikal değişiklikler açıklamaya hazırlanıyor.

Öncelikli olarak iç turizmi hareketlenmeye karar verdiklerini belirten Bakan Ersoy, geri gelen güven ve huzurun ardından ticaretin de artması için bakanlık olarak bir adım atmak istediklerini ve bu seyahati bu yüzden düzenlediklerini söylüyor.

Bakan Ersoy ile birlikte Mardin'in tarihi zenginliklerinden Ulu Cami, Deyrul Zafaran başta olmak üzere tarihi ve kültürel yapılarını gördükten sonra bir helikopterle Urfa'ya geçtik.

Urfa'da eşsiz Göbeklitepe'yi ve de Mozaik ve Arkeoloji Müzelerini gördükten sonra hızlı seyahatimizde istikametimiz Gaziantep oluyor. İzlenimlerimi daha sonra paylaşacağım.