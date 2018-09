ŞELALE KADAK

35 yıldır teknoloji sektöründe üst düzey yöneticilik yapan ve bir elin parmaklarını geçmeyen kadınlardan biri olan Erman Karaca, dijital dönüşümden kaynaklanan eşitsizliklerden söz ederken, "Türkiye'de teknoloji, risk katsayısı yüksek alanlardan biri olarak görülüyor ve ne yazık ki toplumumuzda, riskli görülen alanlarda erkeklere daha fazla güven duyuluyor" diyor.

İşte Karaca'nın dile getirdiği bu tarz önyargıların kırıldığı gün Türkiye gerçekten çağ atlayacak diye düşünüyorum. Ancak her şeye rağmen de ne güzel ki teknoloji sektöründeki kadınlara destek olan, projektör tutan şirketler ve erkek yöneticiler var.

Önceki gün "Teknoloji Sektöründe Kadın" araştırmasına imza atan Deloitte'un Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Lideri Metin Aslantaş ve Bilişim Teknolojileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erman Karaca ile bir araya gelip, araştırmanın sonuçları üzerine sohbet ettik.

Aslantaş, bu çalışma ile sektördeki beyaz yaka kadın çalışanların seslerini duyurmaya çalıştıklarını söylüyor ve "Araştırma kapsamında gördük ki kadınların yüzde 85'i teknoloji sektöründe olmaktan mutlu" diyor.

Dünyada ilk yazılımcıların kadın olduğunu ve ABD'de uzay çalışmalarında önemli roller üstlendiğini Erman Karaca hatırlatıyor ve "Bilgisayarların ilk yıllarında donanım erkeklerin, yazılım ise kadınların sorumluluğundaydı. Dengeli giden bu durum 1980'lerden sonra bilgisayarların eve girmeye başlamasıyla erkekler lehine bozuldu" diyor.

486 beyaz yakalı çalışan kadının katıldığı araştırmada, her 10 kadından 8'i, yönetici olmak yolunda önünün açık olduğunu söylüyor.

Ne güzel ki teknoloji sektöründe çalışan her 2 kadından biri yönetici olmayı hedefliyor. Daha da güzeli bu sektörde çalışan kadınların yüzde 92'si kendi kızlarını da bu sektörde çalışması için yönlendireceğini söylüyor.

Peki daha çok kadının teknoloji sektöründe olmasının ne yararı var diye soracak olursanız, onun da cevabı var kuşkusuz. Deniyor ki cinsiyet dengesi oluşturulmuş bir yönetim ekibi kadınların yüzde 73'ü için dengeli kurumsal yönetim, yüzde 71'i için karar alma sürecinde farklı perspektifler ve yüzde 51'i için ticari kazanç ve finansal performans artışı anlamına geliyor.

Her ne kadar teknoloji sektöründeki kadınlar bu sektörde yetersiz temsil edildiklerini düşünse de, Türkiye'deki otomotiv, finans ve enerji sektörleriyle karşılaştırıldığında genel ortalama yüzde 43 iken, teknoloji sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 67 seviyesine çıkıyor.

Metin Aslantaş, bu oranın her ne kadar kadınlar açısından memnuniyetsizlik yaratsa da global oranlarla karşılaştırıldığında durumun son derece iyi olduğunun gözlemlendiğini söylüyor.

Özetleyecek olursam, Türkiye dijitalleşerek, teknolojiyi en üst seviyede kullanarak katma değeri yüksek hizmetlere yönelince refah seviyesini de katlayacak ve bu da kadınlar üzerinden olacak. Kadınların önünü ne kadar çok açarsak, Türkiye o kadar çok kazanacak.