ŞELALE KADAK

Türkiye, bu zor günlerin üstesinden sahip olduğu kadın gücüyle gelecek.

Kimsenin buna kuşkusu olmasın.

Yeter ki kadının gücünün, katkısının artık ispatlı bir gerçeğe dönüşen katma değerdeki olağanüstü payının hem ülkeyi hem de şirketleri yönetenler tarafından yani topyekûn gerçekten farkına varılsın.

Bakın size içinizde umut çiçekleri açtıracak bir kadın mühendisten söz etmek istiyorum bugün. İsmi Ayça Odabaşı Uyanık. Kendisiyle 5 milyar doları aşan ihracatla her yıl Türkiye şampiyonu olan Ford Otosan'ın tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yeni kamyonu F-Max'in dünya lansmanı esnasında Hannover'de tanışmıştım.

Öğrendim ki Ford'un Avrupa, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri pazarındaki yeni kozu olan bu kamyonu 25 mühendisten ve tasarımcıdan oluşan bir ekip dizayn etmiş ve bu ekibin yüzde 40'ı kadınlardan oluşmuş. Ayça Odabaşı Uyanık'ın liderliğinde ekip özellikle iç tasarımında, koltuk kumaşlarının deseni, dokusu dahil olmak üzere tüm detaylarla tek tek ilgilenmiş. Ford Otosan, 1500 mühendisle Türkiye'nin en iddialı araştırma-geliştirme merkezine sahip. Bu kamyon ve de yine lansmanı Hannover'de yapılan elektrikli ve sürücüsüz yeni konsept komyon işte bu merkezde geliştirildi. Ford Otosan, bu merkezde motor ve şanzıman da dahil olmak üzere kamyonun yüzde 90'ını yerli hale getirmeyi başardı.

Ayça Odabaşı Uyanık ile sohbet ederken ilginç bilgiler öğreniyorum.

Mesela kamyon şoförleri kamyonlarına evleri gibi bakıyor.

Odabaşı Uyanık, "Yuvayı dişi kuş kurar. Kamyon şoförleri uzun yol gittiği ve ailelerini de hep özlediği için kamyonun iç bölümünün bir ev konforu yaşatmasını istiyor.

Mesela tertipli olmak çok önemli.

O yüzden iç mekanı tasarlarken, küçük bölmeler, dolaplar konusuna çok önem verdik" diyor. Peki siz Türkiye'de ve başka ülkelerde kamyon şoförlerinin kamyon içinde ayakkabılarını çıkardıklarını biliyor muydunuz?

Ben ilk kez öğrendim. Bu konu hep sorun oluyormuş. İşte bu yüzden mesela yeni kamyonun merdivenlerinin arasına bir ayakkabılık gizlenmiş. Kamyon satışlarında bu küçük detayların çok önemli olduğunu Ford'un pazarlama yöneticileri anlattı. Ford Otosan, yeni kamyonların renklerini de kadın tasarımcıların zevklerine bırakmış.

Beyazın çok sattığını düşünebilirsiniz ama bu kez karşımıza kırmızı ve mavi gibi çok parlak renklerin çıkmasının sebebi de kadın tasarımcılar.

Düşünecek olursak kamyon ve kadını bir araya getirmek zor geliyor insana değil mi? Oysa bakın Türkiye'nin en çok katma değer yaratan şirketlerinden biri kadınları en kritik konularda ön planda görevlendiriyor. İşte buradan hareketle diyorum ki Türkiye, refah seviyesini yükseltmek istiyorsa, daha fazla geç kalmadan sahip olduğu kadın gücünü biraz daha fazla kullansın.