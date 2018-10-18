ŞELALE KADAK

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2015'te başlattığı ve Şekerbank'ın da 4 yıldır desteklediği 'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı'nın jüri üyesi olarak başından beri içinde yer alıyorum.

Girişimci Kadın Çiftçiler Ödülü için Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın çiftçiler, kendilerine yol gösterilince birbirinden güzel projeler geliştiriyor ve sonra biz jüri üyeleri de bu güzel projeler arasından güçlükle seçim yapıyoruz, gönül istiyor ki tüm kadın çiftçilerimizin projesine minik de olsa destekler atılsın. Biliyorum ki, kadınlar ellerinden tutulduğunda harika işler başarıyor, üstelik bunları başarırken, çocuklarının eğitimiyle de evle de kusursuz ilgilenmeyi bırakmıyor, hepsinin üstesinden geliyorlar. Ha ne mi oluyor derseniz, Türkiye ekonomisine ve de kendi evlerinin ekonomisine katkıda bulunarak, aslında Türkiye'nin kalkınmasında önemli roller oynuyorlar.

Önceki gün ödülleri Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden alan tarımdaki girişimci kadınların heyecanına hep birlikte tanıklık ettik. Yakında alacakları destekle büyütecekleri çiftliklerinde dikkat çekici başarı hikâyeleri yazacaklarına eminim.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den öğreniyoruz ki Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'ndan yararlananların yüzde 60'ı kadınlar. Program kapsamında 29 bin kadın çiftçi, 862 milyon lira hibe desteği almış.

Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze ve Genel Müdür Yardımcısı Aybala Şimşek ile sohbet edince öğreniyorum ki, 2014'ten bu yana köyden kente göçün engellenmesi, kırsaldaki kadın nüfusunun devamlılığı ve kadının girişimci olarak üretime devam etmesi için bankanın yürüttüğü Aile Çiftçiliği Bankacılığı kanalıyla 97 bin çiftçi ailesine 6.6 milyar lira finansman sağlamış. Ancak daha da güzeli 97 bin çiftçiden 11 bine yakınını kadın çiftçiler oluşturmuş.

Dört yıldır yürütülen Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında da kadın çiftçilerden 4 bine yakın proje geldi ve değerlendirildi. Şekerbank'ın ödüllendirilen projelere sağladığı destek de 530 bin liraya ulaştı. İşte bunlar çok güzel gelişmeler. Aybala Şimşek, şimdi bankacılık sistemine erişimi kısıtlı olan kırsal bölgelerdeki kadınlara da ulaştıklarını ve 823 adede ulaşan miko finansmanın yüzde 23'ünü kadınlara kullandırdıklarını söylüyor.

Kadınları destekledikçe Türkiye'nin kalkınma hızı da herkesi şaşırtacak kadar hızlanacak. Hepimiz buna tanıklık edeceğiz.