ŞELALE KADAK

TürkiyeBasketbol Federasyonu CEO'su '12 Dev Adam' efsanelerinden, eski milli basketbolcu Ömer Onan'dan öğreniyorum ki Hakkari'de açtıkları basketbol okulunda kız sporcular erkeklerden daha fazla. Bundan daha güzel bir haber olamaz diye düşünüyorum o an.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, Ömer Onan ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nundan altyapı ve tesislerden de sorumlu yöneticilerin katıldığı bir toplantıda bir araya geldik önceki gün.

Hayatımıza '12 Dev Adam'ın girdiği 2001 yılından beri basketbolu kesintisiz destekleyen Garanti Bankası, tam 17 yıldır Türkiye Basketbol Federasyonu ile birlikte Türkiye'deki basketbol altyapı çalışmalarından, kadın, erkek ve altyapı milli takımları ile Tekerlekli Sandalye Basketbol kadın-erkek gen milli takımlarına kadar uzanan bir yelpazede sporun geniş kitlelere ulaşması için çalışıyor ve bana göre kız çoçuklarının giderek artan oranda spora ilgi göstermesine vesile oluyor. Türkiye'de sporun hangi alanında olursa olsun, yöneticiler altyapıya önem vermeye başladıkları anda sonuçlar bir anda pozitif yönde değişiyor. O nedenle şirketlerin ve federasyondaki yöneticilerin bakış açısı son derece önemli.

Didem Dinçer Başer gibi sosyal sorumluluğa sürdürülebilirlik penceresinden bakan yöneticilere sahip olan banka sayesinde, bugün Türkiye'nin dört bin yanında 60 bine yakın çocuk basketbol ile tanışmış. Türkiye Basketbol Federasyonu işbirliği ile 2002 yılında Türkiye'nin bir çok ilinde Garanti 12 Dev Adam Basketbol Okulları (12 DABO) açmayı da başardı. İşte TBF ve Garanti yöneticileriyle buluştuğumuzda öğrendik ki 2018 itibariyle basketbol okulu açılan il sayısı 24'e ulaşmış. Tabii basketbol sahası olan iller ne yazık ki çok az. Öncelikle federasyon salon imkanı olan illere yönelmiş ama Dinçer Başer, hedeflerinin 81 ilde bakketbol okullarını açmayı ve 9 ila 12 yaşları arasındaki kız ve erkek sporcular arasından milli takım altyapısına oyuncu bulmayı hedeflediklerini söylüyor.

Ömer Onan, Türkiye genelinde 3 bin 500 çocuğu taradıklarını ve seçilen 750 çocuğun basketbol eğitimine başladığını söylüyor. Öğreniyorum ki bu çocukların 250'si kız sporculardan oluşuyor. Milli Takım'a girecek nitelikte kaç sporcunun yetişebileceğini sorunca, Ömer Onan, "750 çocuktan en fazla 1 ya da 2'si olursa mutlu oluyoruz ama bizim için önemli olan kalan 748 sporcu. Çünkü onlar bu ülkede spora, basketbola bakışı değiştirecek, spor kültürünün yaygınlaşmasına destek verecekler. Bizim için bu çok kıymetli" diyor.

Didem Dinçer Başer, 2019 yılında 30 ilde 1000 çocuğa ulaşacak şekilde projeyi büyüttüklerini söylüyor. Siz bu yazıyı okurken, Ankara'da Yıldızlar Şöleni yapılacak ve 3 gün boyunca maç yapacak olan Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç basketbolcular, Milli Takım'ın İspanya ile oynayacağı karşılaşmayı da izleme fırsatı bulacak. Ne güzel değil mi?