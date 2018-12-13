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ŞELALE KADAK
13 Aralık 2018, Perşembe ŞELALE KADAK

5 yıldızlı otel rezervasyonları doldu

Her ne kadar en son Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ve Suudi Arabistan'ın arası gerginleşse ve bu ülkede Türk mallarını almamaları yönünde kampanyalar yapılsa da gerçek hayatta bunun karşılığının olmadığını Yalçın Ayaydın'dan dinliyoruz. "Araplar gelmeye de Türk malı almaya da devam ediyor. 5 yıldızlı 3 otel yöneticisiyle görüştüm.
Önümüzdeki aylar için Arapların yaptırdığı rezervasyonlarla otellerin yüzde 70'i doldu dediler" diyen Ayaydın, Körfez'de büyümeye ve Arapların Türkiye'den en büyük alışverişi yapan grup olmaya devam edeceklerini söylüyor.

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