ŞELALE KADAK

İtalyan Miroglio Grubu'nun yüzde 50 ortağı olduğu İpekyol, Machka ve Twist markalarının yaratıcısı Ayaydın Grubu, 2019 yılında Türkiye'de 10, yurtdışında da 10 yeni daha mağaza açarak, yüzde 25 büyüme öngörüsü yaptı. İpekyol bu yılı 700 milyon lira ciroyla kapatmaya hazırlanıyor.

Önceki akşam İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın, CEO Uğur Ayaydın, Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın ve Tasarım Direktörü Hilal Şendur ile bir grup gazeteci bir araya geldik ve Türkiye'den marka ihracatında önemli başarılar elde eden İpekyol'un 2019 yılındaki yol haritasını dinledik.

Bugün itibarıyla yurtiçinde 236, yurtdışında da 39 mağazaya ulaşan İpekyol, Azerbaycan, Bahreyn, Irak, Kazakistan, Kıbrıs, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan 9 ülkede mağaza açtı. 2018 zor bir yıl olmasına rağmen yüzde 30 büyümeyi başarırken İpekyol, dışarıda 15 mağaza ile en çok Suudi Arabistan'da ciro yapmış, içeride ise Uğur Ayaydın, Anadolu illerindeki büyümelerinin ilk kez 2018 yılında büyük şehirlerden daha fazla olduğunu söyledi. İstanbul yüzde 20 büyürken, Anadolu yüzde 30 büyümüş.

Bu yıl hepimiz biliyoruz ki perakendeyi turistlerin özellikle de Körfez'den gelen Arap turistlerin yaptığı alışverişler kurtardı. İpekyol yöneticileri de bunu teyit ediyor. Ciroda turist etkisinin yüzde 100'e ulaştığını Uğur Ayaydın anlatıyor ve 'İstanbul, Sakarya ve Trabzon'da Ortadoğulu, Antalya'da Rus ve İranlı turistler ciromuzu yükseltti.

2015'te ciromuzun yüzde 10'u turiste satıştan geliyordu, şu an yüzde 20 oldu" diyor. Öğreniyoruz ki yurtdışı cironun toplam cirodaki payı da İpekyol'da yüzde 12'ye ulaşmış.

İpekyol şu anda Moskova'dan başlayarak Rusya ve de Lübnan pazarına girmek için hazırlık yapıyor. 2 bin 200 kişinin çalıştığı İpekyol'da 500 kişi Edirne'de kurulu ödüllü fabrikada görev yapıyor ve burada 1 milyon adetlik üretim gerçekleşiyor. Yalçın Ayaydın kapasiteyi yüzde 15 büyütmeye ve İpekyol'un üretiminin yüde 50'den fazlasını Türkiye'ye kaydırmayı hedeflediklerini söylüyor.