ŞELALE KADAK

Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300'ü aşkın müze ve ören yeri bulunuyor. 2016 yılında yapılan bir ihaleyle müze ve ören yerlerinin ticari alanlarının işletme yetkisi Anadolu Kültürel Girişimcilik'e (AKG) verildi. Şirket şu anda 133 müzenin içinde yer alan 147 müze mağazasıyla hizmet veriyor.

Türkiye'deki müze mağazaları hem çeşitlilik hem de satılan hediyelik eşyaların niteliği açısından bugüne kadar çok eleştirildi. Öyle ya ABD ve Avrupa'daki müzelere gidildiği zaman hem çok çeşitli hem de çok etkileyici hediyelik eşyalar görülüyor ve de bu mağazaların ciddi satış yaptığına şahit olunuyor. Nitekim Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile bir araya geldiğimizde de müze mağazaları gündeme gelmiş ve bu konuda ihaleyi alan AKG ile birlikte yeni projeler üzerinde de çalışacağız demişti.

Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı İ. Halil Korkmaz ile bu hafta Topkapı Sarayı'nın içinde bulunan müze mağazasında bir araya geldiğimizde, AKG'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nün (DÖSİMM) iş birliği ile başlattığı 'Anadolu'nun Kadın Gücü' projesinden haberdar olduk.

Halil Korkmaz müze mağazalarını daha cazip hale getirmek istiyor ve kültür, sanat ve perakende mağazacılık alanında uzman bir ekibi de bu nedenle oluşturduğunu söylüyor. Kuşkusuz bombaların patladığı, darbe girişiminin yaşandığı Türkiye'nin en kötü yıllarından birinde ihaleyi kazanmışlardı.

Korkmaz 2018 yılında büyük ilerleme kaydettiklerini ve önümüzdeki yıl da güzel sürprizlerin yaşanacağını söylüyor.

Anadolu'nun Kadın Gücü projesi bir yarışma ve 31 Ocak'a kadar Türkiye'nin dört bir yanındaki tasarımcı ve üretici tüm kadınlar davet ediliyor. Halil Korkmaz, yarışma sonunda seçilecek ürünlerin AKG yetki alanındaki mağazalarda satışa sunulacağını söylüyor.

Öğreniyorum ki hali hazırda Türkiye'deki müzelerde satılan hediyelik eşya çeşidi 20 bine ulaşmış. Türkiye'deki müzeleri yılda 20 milyon kişi ziyaret ediyor ve gelenlerin yüzde 90'ı yabancı turistlerden oluşuyor. Yapılan araştırmalara göre, müze ziyaretçilerinin sadece yüzde 15'i müze mağazalarını ziyaret ediyor.

Oysa dünyada bu oran yüzde 25'ler düzeyinde. Korkmaz, daha çok ziyaretçinin mağazalara girmesi için projeler ürettiklerini söylüyor.

Bu arada öğreniyoruz ki müze mağazalarında en büyük ilgi ev ve dekorasyon, takı, yayın ve medya, tekstil kategorilerine oluyor. Anadolu'nun Kadın Gücü yarışması ile Türkiye'nin dört bir yanından kadın üretici ve tasarımcılar, 5 ayrı kategoride yarışacak. Türk kahvesine taşıdığı değer nedeniyle ayrı bir kategori ayrıldığını da buradan duyuralım.