ŞELALE KADAK

2018'in son günleri yaklaşırken, bir araya geldiğimiz iş dünyasının önde gelen isimlerinden, yıl sonu değerlendirmesini ve 2019 planlarını öğrenme fırsatı yakalıyoruz.

Dışarda ve içerde ekonominin zor bir yıl yaşadığı 2018'de büyümesini durdurmayan şirketlerden biri de Karaca, Karaca Home, Emsan, Jumbo ve Cook Plus markalarının sahibi Karaca Grubu'ydu. 16 ülkede açtığı mağaza sayısı bu yıl 30'a ulaşan Karaca, son olarak Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcılarından Arzu Kaprol ile işbirliğine giderek, 4 farklı yemek takımı koleksiyonu çıkardı. Önceki akşam da Kaprol ve grubun CEO'su Fatih Karaca'nın davetiyle bir yemekte buluştuk.

İş dünyasında tasarımın önemini kavrayan şirketlere ait markalarını global yolculuğunun daha güçlü olduğunu görüyoruz. Karaca mesela içerde ve dışarda 300'e yaklaşan mağazalarında tüketiciyle buluşturdukları markalar için hem yabancı hem de Türk tasarımcılarla çalışıyor.

Fatih Karaca, böylece farklı bir bakış açısı yakaladıklarını ve dünyadaki rakipleriyle aynı anda aynı renkleri, aynı moda trendlerini yakaladıklarını ve tasarıma yatırm yapmaktan vazgeçmeyeceklerini söylüyor. Öğreniyorum ki Karaca, 2019'un ilkbaharında da İngiltere'de yaşayan ünlü tasarımcımız Hüseyin Çağlayan ile yeni bir koleksiyon çıkaracak.

Fatih Karaca, bu yılı TL bazında yüzde 30 büyüyerek 1.4 milyar liralık ciroyla kapatmaya hazırlanan Karaca'nın, yurtdışındaki büyümeye 2019'da devam edeceğini söylüyor.