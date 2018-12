ŞELALE KADAK

Basketbol kulüplerine Türk şirketlerinin gösterdiği ilgiyi görünce seviniyorum. Türkiye'nin dört bir yanında her geçen gün basketbol oynayan çocukların sayısı artıyor. İşte o nedenle önemli mesajları vermek için bir kulübe sponsor olmayı seçen ve de kendi reklamını yaparken önemli bir konu için de farkındalık yaratmaya çalışan şirketleri önemsiyorum.

Dünyada 130'dan fazla ülkede beyaz eşya sektöründe yer alan Beko, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile 2.5 yıllık bir ortaklık anlaşması imzaladı. 2017'de 'Eat Like A Pro-Şampiyonlar Gibi Beslen' girişimi ile çocuklara sağlıklı bir beslenme ve spor alışkanlığı kazandırarak obezite ile mücadele etmeyi hedefleyen Beko Fenerbahçe sponsorluğuyla çocuklarda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Dünyada 5 yaşın altında 40 milyon çocuk, obez ya da fazla kilolu. Türkiye'de ise her 10 çocuktan biri obez. Sağlıklı beslenmeyen ve spor yapmayan, bilgisayar ve cep telefonuyla fazla vakit geçiren çocuklarda farkındalık yaratmayı hedefleyen Beko, bakalım basketbolda Avrupa'nın en güçlü takımıyla birlikte bu konuda nasıl bir yol alacak.