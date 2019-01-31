ŞELALE KADAK

"Türkiye'de çalışmayan, eğitim ve öğretim görmeyen 20-24 yaş aralığındaki genç nüfusun oranı yüzde 33. Bu oranı Almanya seviyesi olan yüzde 9'a indirilmesi drumunda, Türkiye ekonomisine ilave 64.7 milyar dolar ekonomik katkı sağlayabilir. "

Çarpıcı değil mi? Dijital Türkiye Platformu'nun (DTP) Avrupa'nın dijital dönüşüm yaklaşımını ve Pwc Türkiye ile birlikte hazırladığı "Dijitalleşme Yolunda Türkiye" isimli raporu açıkladığı toplantıdaydım dün.

Deniyor ki Türkiye'deki genç nüfusa yönelik özel sektörün öncelik ve ihtiyaçlarına uygun olarak ilgili dijital becerilerin kazandırılması için özel sektör ve kamu sektörünün işbirliği ile vakit geçirilmeden özel programlar tasarlanmalı.

DTP ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, ekonomik büyümenin güvenli, sağlıklı ve katma değeri daha yüksek işler ile sağlanabileceğine ve daha güçlü bir Türkiye için, dijitalleşmenin ülke vatandaşlarına ve endüstrilerine sayısız fayda ve fırsat getireceğine inandıklarını ve bu nedenle de hazırlanan raporun yol göstermesi için ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşıldığını söylüyor.

Raporda, Türkiye'de 16-74 yaş aralığındaki bireylerin yalnızca yüzde 34'ünün temel düzeyde ya da temel düzeyin üzerinde dijital becerileri olduğu, oysa Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 57'yi bulduğuna dikkat çekiliyor.

Dijital becerilerdeki bu durum Türkiye ekonomisi için önemli bir rekabetçilik ve büyüme sorunu teşkil ediyor ve bu nedenle de açıklanan raporda, bir an önce geleceğin mesleklerine uygun becerilere sahip iş gücünün oluşturulması, tüm nüfus için okur yazarlık ve yetkinliklerin geliştirilmesi, tüm çocuklar için eğitimin her seviyesinde dijital eğitimin sağlanması isteniyor.

Dijital becerilere hızlı geçiş için dünyadaki iyi uygulama örneklerinin de detaylarıyla anlatıldığı raporda Finlandiya yine dikkat çekiyor. Sayısal düşünmeyi zorunlu eğitime entegre etmede öncü olan Finlandiya'da yeterli seviyede dijital becerileri olmayan bireylerin de dijital teknolojileri kullanabilmeleri için basitleştirme çabaları da anlatılıyor.

Siber güvenlik konusunu da kapsamlı olarak inceleyen raporda bu konuda iyi uygulamalar da anlatılmış. Avrupa'da siber suçlar sebebiyle yılda ortalama 265 milyar euronun kaybedilmesi durumun ne kadar ciddi olduğunu göstermeye yetiyor galiba.

Sanırım bu yıl ekonomide en çok dijital Türkiye'yi konuşacağız.