ŞELALE KADAK

Yaşar Holding bu yıl 74'üncü yaşına girdi. Türkiye'yi inşa eden kuşağın temsilcisi olan holding kurucusu Selçuk Yaşar adına verilmek üzere şimdi çok özel bir ödül hazırlanıyor. Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ile buluştuk ve 7 Şubat'ta sahibini bulacak bu önemli ödülün hikayesini dinledik.

Yaşar Topluluğu'nun Selçuk Yaşar'ın vizyonuyla Türkiye'ye sektörlerinin ilki olan pek çok fabrika, tesis ve kurum kazandırdığını ve bir çok yenilikçi ürünü 'ilk' olarak sunduğunu hatırlatıyor Yiğitbaşı ve 'Özetle hayatının merkezine girişimciliği ve inovasyonu koyan bu değerli ismin yaşatılacağı ödülün ilk temasını; girişimcilik, yenilikçilik ya da inovasyon olarak belirledik ve ödülü bu alanda başarılı çalışmalar yapmış ve bunların sonucunda ülkenin kalkınmasında ve tanınmasında önemli rol oynamış kişilere vermeye karar verdik" diyor. Selçuk Yaşar Ödülü, yeniliği, toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye'sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamayı ve Türkiye'ye duyurmayı hedefliyor. İlki girişimcilik alanında ama bundan sonra tema her yıl değişecek, kültür, sanat, bilim başta olmak üzere pek çok değişik alandan biri seçilecek.

Öğreniyoruz ki seçici kurul ve jüri üyelerinin ödül için belirlediği isimler arasında ikisi aynı oranda öne çıkınca heyet bu yıl iki isme de ödül vermeye karar vermiş. Akademik kimliği ile girişimci kimliğini bütünleştiren ve genç girişimcilere ilham veren çalışmaları olan bir bilim insanı ile sosyal inovasyon konusundaki çalışmalarıyla dikkat çeken bir iş insanı bu yılki ödülün sahibi. Kim olduklarını 7 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak olan tören sırasında öğrenebileceğiz.

Ahmet Yiğitbaşı'na, Selçuk Yaşar Ödülü için biraz geç kalıp kalmadıklarını soruyorum. 'Haklısınız bu konuda ama Selçuk Yaşar çok mütevazı, hiç bir zaman ön plana çıkmak istemedi, şu anda bu ödülü yapabildiğimiz için çok mutluyuz" diyor.

1931 doğumlu olan Selçuk Yaşar, Türkiye'yi büyüten yatırımların yanı sıra kültür, sanat, eğitim ve spor alanında da pek çok değerli ismin yetişmesine vesile olmuş, kurduğu vakıflar kanalıyla binlerce öğrenciye burs vermiş hayırsever işadamları arasında öncü olmuş bir isim ve ne güzel ki Türkiye için üretmeye de çalışmaya da devam ediyor.