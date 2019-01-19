ŞELALE KADAK

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ile iki yıl kadar önce mal varlığının önemli bir bölümünü vakfa bağışlayan 'sanat güneşi' Zeki Müren'in Bodrum'da müzeye dönüşen evini ziyaret etmiştik. Önceki gün de mal varlığının tamamını TEV'e bağışlayan Atatürk'ün hayran olduğu 'kadife sesli' sanatçımız Safiye Ayla Targan'ın bir süre yaşadığı Ayla Apartmanı'nda buluştuk ve bağışta cömert ünlü sanatçıyı andık.

50 yılda 237 bin 586 öğrenciye yurt içi, 1816 öğrenciye de yurtdışı bursu veren, 17 ilköğretim okulu, anadolu liseleri ve yurtlar yapan TEV'e böylesi önemli isimlerin bağışçı olması büyük katkı yapıyor. TEV de bu önemli bağışçıları özel projelerle anıyor.

Safiye Ayla Anma Etkinlikleri adıyla sanatçıyı daha yakından tanıma imkanı sunan proje bunun güzel bir örneği. Gördük ki perakendenin ünlü markalarından AdL, TEV'e bağışlanan Safiye Ayla kıyafetlerinin bir kısmını birebir yeniden üreterek kapsül bir koleksiyon hazırlamış ve Ayla'nın yaşadığı dairede görücüye çıkan kıyafetler şu anda AdL mağazalarında satışa sunulmuş. Buralardan gelecek olan gelir yeni öğrencilere burs olarak gidecek. Yırcalı ile birlikte o akşam bir de Türkan Derya'nın yönettiği, Devrim Özerler Akın'ın rol aldığı ve sanatçının hayatından kesitler sunan Safiye Ayla belgeseli izledik. Şimdi Ayla Apartmanı bir süreliğine halka açıldı ki Türk kadınının rol modeli Safiye Ayla'yı merak edenler gelsin dolaşsın. TEV başta olmak üzere Türkiye'ye her alanda katkı yapan sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunan rol modellerin duyurulmasını çok önemsiyorum. Çünkü ünlü isimlerin bağışlarının kalabalıklara ilham vereceği kesin. Ayla'yı anma etkinliğinde, TEV Genel Müdürü Yıldız Günay'a son dönemde bağış yapan ünlü bir isim var mı diye sorunca 'Murat Boz'un bağış yaptığı da böylece ortaya çıkmıştı. Üstelik onlar da hesaplarına düşen bağışın altındaki ismin gerçekten Boz olup olmadığını bilememiş ve arayıp teyit etmişlerdi. Öğreniyorum ki, Boz eğitime çok önem veren bir aileden geliyor. Eğitimci bir anne tarafından büyütülen sanatçının sessiz sedasız TEV'e bağış yapması açıkçası içimi açtı. Dilerim Murat Boz, diğer sanatçılara da örnek olur.