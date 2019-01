ŞELALE KADAK

Dünyanın önemli metropollerinde art arda restoran açan Nusret'in hikâyesi herkesin başını döndürüyor. Geçtiğimiz hafta sonu ünlü bankacı Hüsnü Özyeğin, sanayici Tuncay Özilhan, basketbol ve iş dünyasının tanınmış ismi Hasan Arat, inşaat sektöründen Tayfun Uzunova'nın da aralarında olduğu küçük bir grup, Mudo Konsept mağazasıyla perakandeye yeni bir soluk getiren Mustafa Taviloğlu'nun davetlisi olarak mağazanın girişinde açılan ünlü kahveci Petra'nın restoranında buluştuk ve masaya en son katılan Nusret'i büyük bir merakla dinlemeye koyulduk.

Instagram'da 20 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla bir fenomene dönüşen Nusret'i Tuncay ve Emine Özilhan, 10 yaşından beri tanıdıklarını söylüyor. Küçük yaşlarda çalışmaya başlayan Nusret şu anda Türkiye'nin yurtdışında en çok bilinen markaları arasında herhalde başı çekiyordur. Öyle ki Mustafa Taviloğlu, aralıkta Miami'de gerçekleşen ünlü sanat fuarı Art Basel'de sürekli selfie yapmak isteyen yabancı hayranları yüzünden Nusret'le yürümelerinin pek mümkün olmadığını anlatıyordu.

Sosyal medyadaki her paylaşımı olay olan, restoranlarında yemek yemeyen ünlü kalmayan Nusret, 2020'de New York'ta borsaya açılacağını ve gongu çalacağını müjdelerken, 2019'un projelerini de bizlerle paylaştı.

Şu anda dünyada 14 restoranı bulunan ve 1.500 kişiyi istihdam eden Nusret, bu yıl ABD'de Dallas, Los Angeles, Boston, Las Vegas, New York (2. Dükkân) şehirlerinde, İngiltere'de ise başkent Londra'da yeni restoranlar açacak. Böylece restoran sayısını 20'ye çıkaracak. Nusret, yeni restoranların birçoğunun imzasını attıklarını söylüyor.

Sohbet sırasında öğreniyorum ki, 15 günlük periyodlarla tüm restoranları dolaşan Nusret, her şehirde işe alınacak personele kadar tüm detaylarla bizzat ilgileniyor. "Hep sahadayım. Başka türlüsü olamaz" diyen Nusret, Türkiye'de 7 restoranda 700 kişiyi istihdam ediyor. En çok ciroyu Dubai'de yapıyor. Dubai'yi New York, Miami ve İstanbul takip ediyor.