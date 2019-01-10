ŞELALE KADAK

Beşiktaş Futbol Kulübü Başkanı Fikret Orman ile son günlerin en sıcak gündemi hakkında kısa bir sohbet yaptım. Malum, 18 Süper Lig kulübünün boylarını çoktan aşan borçlarının, toplamda 1.7 milyar doları bulduğu belirtiliyor. En büyük borçlular da üç büyükler olarak bilinen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş.

Futbol Federasyonu ve Bankalar Birliği'nin kulüpleri mali açıdan disiplin edecek program netlik kazanıyor. Plan uygulandığı takdirde futbol kulüplerine finansman desteği yapan başta en büyük iki banka olan Denizbank ve Ziraat Bankası olmak üzere bankalar kulüplerin borçlarını yeniden yapılandıracak. İşte tam da bu noktada çeşitli kesimlerden borçları ödenemez noktaya gelen futbol kulüplerinin bankalar tarafından bir anlamda kurtarılması anlamına gelen plana tepkiler geliyor.

Beşiktaş Futbol Kulübü Başkanı Fikret Orman'a bu konudaki yorumunu merak ettiğimi söyleyince, "Yanlış anlaşılan bir şey var. Kimsenin borcu kapatılmıyor" diyor ve "Yapılan Türk futbolundaki borç gidişatına 'dur' demek ve disiplin getirmek. Ziraat Bankası çıkıp da herkesin borcunu ödemiyor. Futbol kulüplerinin harcama ve giderlerine disiplin geliyor" diye konuşuyor.

Fikret Orman, 2019'un zor bir yıl olduğunu hatırlatıyor ve bankalarla yapılacak olan anlaşmaların da bir anlamda kaldıraç etkisi yapacağına işaret ediyor. Futbol kulüplerinin borçlarının katlanmasına yol açan önemli bir problemden de söz eden Orman'ın söyledikleri önemli: "En büyük problem, kötü örneklerin devam etmesiydi. Mesela bir kulüp transfer yapıp başarı elde ediyorsa, diğer kulüplere taraftardan büyük baskı geliyor ve onlar da aynı yola giriyor. İşte bizim bu sarmaldan kurtulmamız lazımdı."

Bankalar işin içine girdikten sonra, bir futbol kulübü transfer yapmak istediğinde önce lisans alması gerekecek. Orman, "Bu düzen çalışmaya başlayınca onay almadan kimse transfer yapamacayak" diyor.

Fikret Orman, kamuoyunda sanki Ziraat Bankası'nın gidip bütün borçları üstlenecekmiş gibi bir algı yaratıldığını ama bu algının yanlış olduğunu ve böyle bir durumun olmadığını söylüyor.

Orman, kulüp başkanlarının seçimle gelen insanlar olduğunu da hatırlatıyor ve "Kulüp siyaseti yapılıyor. Dirayetli durmak zor iş. Taraftar transfer yapılmadığı zaman, paralar nerede diye baskı yapıyor" diyor.

Başkanına mikrofonu tuttuğum Beşiktaş Spor Kulübü'nün şu anki borcuna gelecek olursam, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2018 yılı 4'üncü olağan toplantısında açıklanan Denetim Kurulu Raporu'na toplam borç 2 milyar 495 bin lirayı geçmiş durumda. Güncel borcu hatırlatınca Fikret Orman, "Ben 2012 yılında devraldığımda Beşiktaş'ın borcu 330 milyon liraydı. Stadyum yatırımı da henüz yapılmamıştı" diyor.