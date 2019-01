ŞELALE KADAK

Geçen yılın son haftası ve bu yılın ilk haftası iş dünyasının önde gelen oyuncularıyla bir araya gelmeye ve ekonominin nabzını tutmya devam ediyoruz.

22 milyar euroluk cirosuyla Avrupa'nın en büyük elektronik market zinciri Media Markt'ın Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım, tepe yönetimi değişen Media Saturn Holding'in icra kuruluna da girdi ve Türkiye'nin yanı sıra sorumluluk alanına Yunanistan ve İsveç pazarları da eklendi.

Buluştuğumuzda ilk cümlesi, "Türkiye'de son 3 yılda 15 ülkede bulunan Medya Markt'ın en hızlı büyüdüğü ülke oldu. Bu deneyim ana şirketin de dikkatini çekti ve bize de icra kurulu yolu açıldı" oldu.

Gökyıldırım, 2017'nin ekimi ile 2018 yılının ekimi arasındaki mali yılda Türkiye'deki elektronik pazarının yüzde 15 civarı büyüdüğünü, Medya Markt'ın ise bu orandan bir kaç puan daha fazla büyüdüğünü ve 18 yeni mağaza açtıkları 2018'i son 3 ayda pazarın büyük oranlarda daralmasına rağmen iyi kapatmayı başardıklarını söylüyor.

Açıkçası Türkiye'de ekonomi ne kadar zorlu bir yıl yaşarsa yaşasın bazı göstergeler değişmiyor. Yenal Gökyıldırım pazarda büyümelerine katkı yapan gelişmeleri anlatırken, "Dikkat etmediğimiz istatistikler" diyerek dikkatimi çeken bazı bilgileri hatırlatıyor. Örneğin geçen yıl Türkiye'de 600 bin evlilik ve 150 bin boşanma gerçekleşmiş.Yeni öğrenci evleri yaklaşık 100 bine ulaşmış ve köyden kente göç de geçen yıl 2.5 milyonu bulmuş. Gökyıldırım, "Sıkıntılı bir dönem var ama ülkenin dinamikleri çok kuvvetli.

Genç bir nüfus var" diyor.

Ne ilginç ki 80 milyon nüfuslu Türkiye'de 70 milyon da cep telefonu hattı var. Medya Markt gibi şirketler için bu rakam, yenileme, kırık ekranını tamir etme, kılıf alma vs bir çok yeni alışveriş anlamına geliyor.

Nitekim, Medya Markt'ın geçen yılki cirosunun yüzde 35'i cep telefonu satışlarından geliyor.

2019'un ilk mağazasını da Balıkesir'de açtıklarını ve 71 mağazaya ulaştıklarını anlatan CEO Gökyıldırım, toplamda 120 mağazaya ulaşma hedefini bozmadıklarını ve şu anda Eskişehir, İstanbul ve Diyarbakır'daki 3 mağaza inşaatının devam ettiğini, 2019'da 10 civarı mağaza açarak büyümeye devam edeceklerini söylüyor. Media Markt'ın 2022 yılında Avrupa'nın en büyük ikinci pazarının Türkiye olacağını da anlatan Gökyıldırım, Türkiye büyümesinin diğer ülkelere de örnek olduğunu söylüyor.

Bu arada bir dip not olarak, geçen yıl Rusya ve Fransa'da satın almalarla büyümeye devam eden Media Markt, Türkiye'de Teknosa hisseleriyle de ilgilenmişti ancak daha sonra yapılan açıklamalarla bu karar askıya alınmıştı.

Yenal Gökyıldırım, 2019'da bu konuda bir gelişme olup olmayacağı sorusunu cevapsız bıraktı.

Bakalım 2019'da perakande sektöründe nelere tanıklık edeceğiz?