ŞELALE KADAK

2019'un Türkiye'de ve dünyada iyilik projelerinin öne çıktığı, sosyal projeleri cirodan ve kardan daha üstün tutulduğu bir yıl olmasını dileyerek başlamak istedim yazıma.

Türkiye'de ekonominin zikzaklar çizdiği, dünyada barışı pek konuşamadığımız bir yıl oldu 2018. 2019'da daha iyi bir dünyaya uyanmak istiyoruz hepimiz.

Kendi adıma yılın son haftasında bu ülkenin dezavantajlı çocukları, gençleri ve ailelerine dokunan güzel bir projeyi yerinde ziyaret etme fırsatı yakaladığım için mutluyum.

2018'in son haftası Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile birlikte Gülseren Özdemir Eğitim Uygulama Okulu'nda öğrenim görmeye başlayan 100'ün üzerindeki öğrenciyle bir araya geldik. O gün sadece biz değil, Limak çalışanları da okuldaydı.

Hediye çekilişi yapılmış ve her öğrenci bir Limak çalışanı ile eşleşmişti. Okulun korosu da vardı ve bize, hediye dağıtımı öncesinde nefis bir de konser verdiler.

Zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitim görmeye başladığı 5 bin metrekare kapalı alandaki Türkiye'nin tek çatı altındaki en büyük engelli okulunun projesini Limak Vakfı üstlenmiş, inşaatı kısa sürede tamamlanarak, iki ay önce hizmete girmişti. Okulda engelli öğrencilerin hayatlarını kolaylaştıracak tüm detaylara yer verilmiş. Öyle ki okulun içinde bir yatak odası, mutfak ve salondan oluşan küçük bir daireye dahi yer verilmiş. Demem o ki günlük hayata adaptasyonu kolaylaştıracak tüm eğitimler öğrencilerin hizmetine sunulmuş.

Bazı projeler içeriği ve çarpan etkisiyle dokunduğu insanların çokluğu sebebiyle takdiri hak ediyor. Görme engelli, down sendromlu, otistik, zihinsel engelli çocuklara eğitim veren idealist öğretmen kadrosunu da el üstünde tutmamız gerekiyor galiba.

Özel çocukların eğitimde eşit haklara sahip olduğunda Türkiye'nin nasıl güzelleştiğini görmek istiyorsanız siz de vakit ayırın ve bu güzel örnek okulları ziyaret edin. Okul yöneticileri, 300 öğrenci kapasiteli okul için bekleme listesi olmadığını ve ilçede yaşayan tüm engelli çocuklara kapılarının açık olduğunu söylüyor. Sanırım yaşadıkları sorunlar nedeniyle çaresizlik yaşayan özel çocuğa sahip ebeveynler için eğitimde aralanan bu kapıdan daha güzeli yok. Umarım bu okullar tüm Türkiye'ye yayılır.

Eğitimde fırsat eşitliği yolunda Türkiye'de güzel adımlar atıldıkça içimizdeki umut yeşeriyor.

Bu vesile ile hepinizin yeni yılını kutluyor, tüm engellerin aşıldığı, huzurlu ve mutlu bir 2019 diliyorum.