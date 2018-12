ŞELALE KADAK

Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, bundan 5 yıl kadar önce 21'inci yüzyılın kadınların yüzyılı olacağını söylemişti. Buna hiç kuşku yok. Kadınlar her alanda erkekle eşitlik mücadelesi vererek ilerliyor. Kent'in bu yorumuna bir ek daha yapacak olursak, sanırım 21'inci yüzyıl aynı zamanda girişimcilerin yüzyılı olacak. O nedenle çocuklarımızın meslek seçimini düşünmeye başladığı zamanlarda akıllarına girişimciliği sokmak, bu ülkeye yapılacak en büyük yatırım olacak galiba.

İşte o nedenle girişimciliği konu alan her toplantıyı, konferansı zirveyi çok önemsiyorum. Önceki gün de Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yer alan Para Dergisi'nin organize ettiği Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne katıldım. Para Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Demir'in öncülüğünde ekonominin büyümesinde stratejik önemi olan girişimcilik her yönüyle masaya yatırıldı ve tartışıldı.

Konferansın ilk oturumunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği İlişkileri Müdürü Kübra Bayraktar'ın girişimciliğin bir an önce ana okulu seviyesine çekilmesi önerisini çok beğendim. Hakikaten çocuklarımıza girişimcilik ruhunu kazandırmanın yolu bu eğitimi çok erken yaşlarda vermekten geçiyor galiba. Bir de tabii girişimcilerin ülkeyi yönetenler tarafından topyekûn desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bunu da en güzel Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton dile getirdi. Sağlık alanında önemli bir yatırımı hayata geçirdiklerinden söz ederken Alaton, "Devlet alım garantisi verip girişimcilere destek olmalı. Başka ülkeler önce kendi üreticilerine öncelik veriyor. Türkiye'de girişimcilere önemli destekler var ama topyekûn bir harekete ihtiyacımız var" dedi özetle. Alaton, kendisine sıklıkla başka girişimcilerin de başvurduğunu ama tüm bu girişimleri hayata geçirecek büyüklükte bir finansmana sahip olmadıklarını söylüyor. İşte bu nedenle girişimcilik eko sisteminin içinde yer alan kamunun, özel sektörün, bankaların, sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi büyük önem taşıyor.

Çünkü artık GYİAD Başkanı Yiğit Savcı'nın söylediği gibi yeni nesil girişimciler artık rahatça mentora, melek yatırımcıya ve daha büyük fonlara ulaşabildikleri bir ekosistemin içindeler. Savcı, "Yeni nesil girişimcilik aslında bir zihinsel dönüşüm, eski iş modellerinin dönüştüğünü gözlemlediğimiz 21. yüzyıldayız artık" diyor.

Geriye sadece birlikte hareket etme, belirli sektörlere, konulara odaklanma, girişimciliğe tek tek değil topyekûn destek vererek yeşeren ekosistemi büyütmek kalıyor.