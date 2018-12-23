ŞELALE KADAK

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, en çok etkilendiğim konuşmasını, geçen yıl Davos Ekonomik Forumu'nda yapmış ve tüm dünyaya önemli bir mesaj vermişti.

Ma özetle çocuklarımıza, çok yakın bir zamanda robotlar tarafından yapılacak olan işlerin eğitimini vermekten vazgeçmemizi istemişti. Jack Ma, "Değerlere önem verin. Çocuklarınıza kültür, sanat, spor, müzik eğitimi verin" diyerek eğitim sistemini de yeniden sorgulatmıştı.

Evet, Ma haklı. Dünyamızda yeteri kadar işadamı, sanayici, ekonomi uzmanı var. Daha da kötüsü sert ticaret savaşları yaşar hale gelmedik mi? Hepimizin daha çok sanata, iyiliğe ve güzel projelere ihtiyacı olduğu ise aşikar. Çünkü sanat iyileştirir.

Bir girizgahın bir sebebi var tabii. Önceki gün sanatsal etkinliklerin yer aldığı tarihi Galata Rum Okulu'nun üç katına yayılan ve Türkiye'nin yeni nesil sanatçı platformu BASE tarafından ikincisi düzenlenen nefis bir sergiyi dolaştım.

Mardin'den Antalya'ya, Batman'dan Kayseri'ye, Muğla'dan Sakarya'ya, Adana'dan Erzurum'a kadar 20 şehirde 30 üniversiteden 94 gencin resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, baskı, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalında 105 yapıtı bir araya gelmiş. Güzel sanatlar fakültelerinin o yıl mezun olan gençlerinin katılabildiği sergide, Derya Yücel küratörlüğünde "Bu, ben olabilir mi?', "Bir evim var mı?", "Düşlerim gerçek mi?" sorularına yanıt aranmış.

Batmanlı bir gencin geçen yılki sergide bir eseri satılınca, eline geçen parayla bir yıl yurtdışında gidip eğitim aldığını Base'in kurucularından Aslı Boduroğlu'ndan öğreniyorum. Boduroğlu, imkânsızlıkların üstesinden bu tarz projelerle çıkılabildiğine dikkat çekiyor. Bu yıl sergilenen eserlerden yüzde 60'ından fazlası benim dolaştığım gün, koleksiyonerler, galeriler ve sanatseverler tarafından satın alınmıştı. Sergide birbirinden çarpıcı eserler var ve kimisi hakikaten bienal tadında. Ne yazık ki bugün son gün. İstanbul'da olanların vakit ayırmalarını tavsiye ederim.

Anadolu'nun sanat eğitimi alıp kendine yol çizmekte, imkân bulmakta zorlanan gençlerine nefis bir imkân sunan Base'i bu yıl Digilogue, Kale Grubu ve TEB Özel Bankacılık desteklemiş. Bu yıl başvurular da rekor seviyesinde gerçekleşmiş. 65 üniversitenin 2018 mezunlarından bin 200'e yakın başvuru olmuş. Base ayrıca 4 gün boyunca BASE Talks adı altında Türkiye'nin ağırlıklı kültür sanat ve mimarlık dünyasından 70 ismi panellerde bir araya getirmeyi başardı. Gençler için ufuk açıcı sohbetler olduğuna eminim. Anadolu'dan katılan genç sanatçı adayları bir hafta boyunca İstanbul'da ağırlandı. Biliyorum ki bu etkinliklere katılan genç mezunların başarısı güzel sanatlar fakültelerinde okuyan binlerce gence de ilham kaynağı olacak. Ne güzel!