ŞELALE KADAK

Dünyaca ünlü Japon mimar Kengo Kuma, bir yıl kadar önce Türkiye'ye gelir ve dört gününü Eskişehir'de geçirir. Japon mimarın bu gizemli seyahatinin bir amacı vardır. Kuma, geleneksel Anadolu Türk mimarisi örneklerini koruyan tarihi Odunpazarı isimli bölgede yer alacak müze projesi için ipuçları arar. O sırada semte neden bu ismin verildiğini merak eder. Projenin sahibi, geçmişte bu bölgede odun pazarlandığını anlatır. Japon mimar da üst üste istiflenen odunlardan ilham alır ve ahşabın ön planda olduğu çok güzel bir müze binası çizer.

İşte Odunpazarı Modern Müze (OMM) adı verilen Eskişehir'in ilk çağdaş sanat müzesinin hikayesi de böyle başlar. Eskişehirli mimar ve inşaat sektörünün önde gelen isimlerinden Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca'nın sanat tutkusu, özellikle de çağdaş sanat eserlerine olan düşkünlüğü; evinde, sahibi olduğu şirketlerde ve de Maslak Atatürk Oto Sanayi'ndeki deposunda yer kalmayacak kadar büyüyünce, bir müze yapıp bu eserleri sanat severlerle buluşturma noktasına gelmişti. Tabanca da bu müzeyi kendi memleketinde yapmaya karar vermiş ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yer gösterdiği Odunpazarı'nda karar kılmıştı.



30 milyon dolar!

Dün akşam İstanbul'da müzesini tanıtmak üzere bir davet veren Erol Tabanca'yla sohbet ederken, Japon mimar Kengo Kuma'ya nasıl karar verdiğini sorunca, "Bilbao'daki Frank Gehry imzalı Guggenheim Müzesi, bir şehre mimarisiyle dikkat çeken bir müzenin nasıl mucizevi dokunuş yaptığını tüm dünyaya gösterdi. Kimse içindeki sanat eserlerini konuşmuyor ama müze binası çok konuşuluyor. Biz de müzemizde iyi bir imza olsun istedik ki Türkiye'nin tanıtımına da katkı yapalım" diye cevap verdi.

Erol Tabanca, iç turizmin müthiş hareketlendiği Eskişehir'e her hafta sonu 1500 kişinin geldiğini söylüyor. Tabanca, "Eskişehir'de hayata geçireceğimiz müzemiz ile Türkiye'nin, Eskişehir'in ve Odunpazarı'nın bilinirliğinin artmasını istiyoruz. Özellikle Eskişehir'in genç insanlarına sanatı sevdirmek, sanatla ilişkilerini yoğunlaştırmak adına da bir çabamız var" diyor.

Bütün işlerine önce malzemeyle başlayan mimar Kengo Kuma'nın çizdiği müzenin yüzde 70'i tamamlanmış ve yaza girmeden açılması planlanıyor. Tabanca, içinde yer alacak eserlerle birlikte müzenin maliyetinin 30 milyon doları bulduğunu söylüyor. 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip müzenin açılış sergisi Haldun Dostoğlu küratörlüğünde Türk ressamlarından oluşan Erol Tabanca koleksiyonu ile açılacak ve Japon sanatçı Chikuunsai IV Tanabe'nin mekana özel bir enstalasyonu da müzede yer alacak.

Ekonomide zor günler geçse de, Türkiye'ye katma değer yaratan ve içimize umut saçan güzel projeler yapmaya devam eden böylesi işinsanlarının yolu hep açık olsun.