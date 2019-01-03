ŞELALE KADAK

42 ülkede üretim yapan ve dünyadaki en büyük fabrikası Çerkezköy'de bulunan beyaz eşya üreticisi BSH Türkiye'nin CEO'su Gökhan Sığın ile 2018'in bir değerlendirmesini yapmak üzere yılın son haftası buluştuğumuzda öğrendim ki BSH aynı zamanda 2005'ten bu yana yaptığı 1 milyar euro yatırımla Türkiye'nin yabancı yatırımlı en büyük beyaz eşya şirketi konumunda. BSH Türkiye, sahibi olduğu Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalı ürünleri Türkiye'de geliştirip, üretip başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya ihraç ediyor.

Gökhan Sığın, bir yıl önce BSH Grubu'nun Orta Doğu, Orta Asya, Ukrayna, Rusya ve Beyaz Rusya bölgelerinden oluşan 2 milyar kişinin yaşadığı 86 ülke ve 7 üretim tesisinin sorumluluğunu üstlenerek, BSH Dubai'deki görevinden ayrılıp Türkiye'ye gelmişti.

2018 yılında enflasyonla topyekün mucadele ve kasım ile aralık ayında ÖTV indirimi sayesinde iç pazarda talebin canlı tutulduğunu söyleyen Gökhan Sığın ile sohbet ettiğimiz gün henüz Bakan Berat Albayrak, vergi indirimlerinin 2019 yılının ilk 3 ayında da devam edeceğini açıklamamıştı. Ancak Sığın da sektördeki beklentinin bu yönde olduğunu ve piyasanın çok ihtiyacı olduğunu dile getirmişti. Sığın bu süreçte ürettikleri 4 markaya ait çamaşır ve bulaşık makinesi, fırın ve buzdolabı ürünlerinde yüzde 24'e varan indirimler yaptıklarını hatırlatmış ve bu sayede büyümeye devam ettiklerini söylemişti. 2018 yılında BSH, Türkiye'nin büyümesinin üstünde bir büyüme gösterdi. Öyle sanıyorum ki ÖTV ve vergi indirimlerinin devam etmesi başta beyaz eşya olmak üzere bir çok sektörün 2019 yılına daha rahat nefes alarak girmesini sağladı.

Çin, Almanya ve Amerika'dan sonra BSH Grubu'nun en büyük dördüncü pazarı konumundaki Türkiye'deki üretimin yüzde 60'ı ihraç ediliyor. Sığın'dan öğreniyoruz ki grup Türkiye'de 2019 yılında 500 kişi yeni istihdam yaratmayı hedefliyor. Geçen yıl yaratılan istihdam da 900'ü bulmuş.

Ekonomide zorlu bir yıl olmasına rağmen yılı iyi kapatmayı ve kampanyalarla tüketiciye iyi fiyat sunmayı başaran şirketler bakalım 2019'da nasıl performans gösterecek.