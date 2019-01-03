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ŞELALE KADAK
03 Ocak 2019, Perşembe ŞELALE KADAK

Şeffaflık bağışları katlıyor!

Bir kurum şeffaf olduğu zaman, yapılan bağışların nereye gittiği tek tek anlatıldığı zaman sanırım para bulmak da zor olmuyor. 'nin dört bir yanındaki annesi ya da babası olmayan çocuklara eğitim imkanı veren Eğitim Kurumları, 2018 yılını 101 milyon 500 bin lira bağışla kapatmayı başarmış. Darüşşafaka Bağış Komisyo'nda yer alan Ddf'in kurucularından Esra Ekmekçi ile sohbet ederken öğreniyorum ki komisyonun gönüllü üyeleri iki haftada bir toplanıyor ve sürekli yeni projelerle bağışçı sayısını artırmaya çalışıyor. 2007 yılından beri denetlenen Darüşşafaka 6 yıl önce de ünlü danışmanlık şirketi PwC'ye kurumsal derecelendirme için başvuran Türkiye'nin ilk STK'sı olmuştu. Ne güzel ki kredi kartından aylık ödeme yapan düzenli bağışçıların sayısı artmaya başlamış. En büyük kurumsal bağışçı İş Bankası olmak üzere kurum ve kişisel toplamda 67 bin bağışçıya ulaşılmış. En güzeli de 10 lira dahi bağış yapan bir hayırsevere mutlaka teşekkür ediliyor, kişisel temas kuruluyor ve Darüşşafaka'nın dokunduğu çocukların nasıl hayata tutunduğu ve nasıl başarılı gençler olarak mezun olup Türkiye'ye katkı yaptığı anlatılıyor. Talha Çamaş'ın başkanlığını yürüttüğü Darüşşafaka Cemiyeti'nin 2019'da da yolu apaçık olsun.

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