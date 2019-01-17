ŞELALE KADAK

Tarihe damga vuran bir dönemin hikâyesi olarak sunulan ve 2011 yılında yayınlanan ödüllü gazeteci Frederick Kempe'nin soğuk savaş yıllarının en belirleyici olaylarından biri olan Berlin Duvarı ile başlayan dönemi ele alan kitabı 'Berlin 1961', Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın katkılarıyla Türkçeye çevrildi. Biz de önceki gün Ahmet Çalık'ın davetiyle Frederick Kempe ile bir araya gelme şansı bulduk ve daha önce 14 dile çevrilen bu önemli kitabının içeriği hakkında birinci ağızdan anekdotlar dinledik

Kempe, "Batı'nın Rusya ile olan ilişkilerinin, tarihte hiç görülmemiş bir seviyede bozulduğu dönemde meydana gelen olayların, bugün yeniden incelenmeye değer olduğunu düşünüyorum" diyor ve tarihin tekerrür etmediğini bazen kafiye yaptığını dile getiriyor.