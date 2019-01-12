ŞELALE KADAK

Bugün mikrofonu Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç'a tuttum. Futbol Federasyonu ve Bankalar Birliği'nin kulüpleri mali açıdan disiplin edecek program şu anda futbol endüstrisinin en büyük gündemi. Ali Koç ile görüştüğümde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın da büyük önem verdiği transfer harcamaları ilk merak ettiğim konu oldu.

"Kulüplerin harcamalarında en büyük payı, transfer harcamaları ve oyuncu ücretleri kaplıyor. Şimdi bu harcamaların TFF nezdinde bütçe disiplini altında tescil şartına bağlanması, oyunun mali anlamda ayaklarının yere sağlam basması için kaçınılmaz bir gereklilikti" diyen Ali Koç bu konudaki görüşlerini şöyle özetliyor:

"La Liga'da uygulandığı şekliyle hiçbir kulüp, bütçesinin üzerinde oyuncu transferi yapamamalı ve bu oyunculara bütçe dışı ücret taahhüdünde bulunamamalı. Bütçesini aşan oyuncuları, TFF nezdinde tescil edememeli ve sahaya çıkaramamalı. Böylece kısıtlanacak bütçelerle birlikte transfer piyasasında fiyatların düşmesini ve fayda/maliyet analizinin çok daha dikkatli yapılmasını bekliyoruz."

Kulüplerin bu duruma nasıl geldiği ve borçlarının yeniden yapılandırılması anlamına gelen bankalarla yapılacak anlaşma Fenerbahçe'yi nasıl bir yola sokacağı şeklindeki soruma ise Ali Koç'un cevabı şöyle:

" Asıl sorunumuzun gelir-gider dengesizliği olduğu unutulmamalı. Bugüne kadar gelirleri aşan giderler borçlanarak karşılanmaya çalışıldı. Girilen faiz sarmalı ve kurlardaki dalgalanma ile gelir-gider arasındaki fark daha da açıldı. Bu nedenle borçlanma hızla büyüdü ve faiz yükü çok arttı. Ne yazık ki Financial Fair Play de, bu olumsuz gidişata çare olamadı. Durum böyleyken ilk atılması gereken adım gelir-gider dengesizliğini ortadan kaldırmak, bu sayede borç artışının önüne geçilmesini sağlayacak yapısal reformları hayata geçirmek. Futbolda yeni rekabet şartları getirmesi beklenen yapısal reformların dizayn sürecine tüm paydaşların katılımlarının hedefe ulaşmak için son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Sonrasında borçların da sağlıklı bir şekilde yapılandırılmasının sadece Fenerbahçe değil tüm kulüplerin mali sağlığını düzeltecek. Futbolda milat olarak anılan bundan sonraki süreçte başarı için disiplin, sabır ve sıkı bir denetim şarttır."

Ali Koç, 'Öneri size geldiğinde bir banka yönetiminde de (Yapı Kredi) yer alan biri olarak ilk tepkiniz ne oldu' şeklindeki soruma ise şöyle cevap veriyor:

"Gayet doğal karşıladım. Kamuoyunda borçların silindiği ya da Ziraat Bankası tarafından ödendiği şeklinde gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığını görüyorum. Hemen hemen tüm sektörlerde uygulandığı üzere futbol sektöründe de borçların yapılandırılması üzerine çalışılıyor. Bankalar olarak görevimiz sadece kredi vermek değil, müşterilerimizin faaliyetlerini sağlıklı yürütebilmeleri adına çift taraflı finansal çözümler üretmek. Müşterilerimizin zor zamanlarında borçlarını yapılandırmak da ekonominin sağlıklı işleyişi için çok önemli bir unsur. Futbol sektöründe yapılmak istenen de bundan farklı bir şey değildir. Futbol sektörünün sürdürülemez mevcut mali durumu ile ilgili olarak, devletimizin insiyatif kullanarak çare aramasını çok değerli buluyorum. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz.