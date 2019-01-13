ŞELALE KADAK

Bugün de mikrofon tutmaya devam ediyorum.

Süper lig kulüplerinin yaklaşık 15 milyar lira borcu, 3.4-4 milyar lira civarında da gelirleri olduğu belirtiliyor.

Borçlarını ödeyemeyecek noktaya gelen kulüplerin mali açıdan disiplin altına alacak planı Futbol Federasyonu ve Bankalar Birliği birlikte hazırlamıştı. Peki Türkiye'nin göz önündeki en büyük kulüplerini yönetenler ne düşünüyor?

6 aydır yapılan çalışmalara kendisinin de katkı yaptığını anlatan Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mutafa Cengiz, "Kulüplerin gelir-giderleri arasında 4 katlık bir fark oluştu. Artık deniz tükendi. Kulüpler hiçbir harcama yapmazlarsa bu borcu ancak 4 yılda kapatabilir. Bu operasyon, kulüpler için otobandan önceki son çıkış" diyor.

Mevcut tabloyu ve kısa vadede Türk sporunun içine sürükleneceği buhranı görüp bu çıkış yolunu inşa eden devlete ve katkı yapan herkese teşekkür eden Mustafa Cengiz şöyle devam ediyor:

"Ortada Türkiye'nin büyüklüğüne ve vizyonuna yakışmayan bir görüntü var maalesef. Devletin Türk sporunu kurtarmaya yönelik hayata geçirdiği bu girişim önemli bir fırsat. Göreve geldiğimizden bu yana mali disiplinle yatıp mali disiplinle kalktığımız ve Finansal Fair Play sürecini başarıyla yönettiğimiz için bir birikimimiz var. Bu birikimle programa katkı sunmaya çalıştık. " Cengiz çeşitli kesimlerde yanlış bir algı oluştuğunu da gördüğünü ancak bu projenin kesinlikle bir borç silme ya da kulüplere transfer kolaylığı sağlama projesi olmadığını vurguluyor ve "Yapılmak istenen mevcut borçları ödenebilir, mali yapıyı sürdürülebilir hale getirmektir. Asıl önemli nokta, yalnızca bankalara olan finansal borçlar değil diğer borçlar da yapılandırılacak" diyor.

Cengiz de görüştüğüm Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüp başkanları gibi sorunların geçmişten gelen kötü yönetim sorunu olduğunda hemfikir. Cengiz şunları söylüyor: "Türk Futbolunda sadece altyapı değil üstyapı sorunu da var. Kulüplerin genel olarak geçmiş yıllardan gelen birikmiş mali idari sorunları nedeniyle kötü yönetilmesi sorunu var. Bu tek bir döneme ya da yönetime ait bir tablo değil, uzun yıllar devam eden bir dizi film. Türkiye maalesef, son 5-10 yılda körfez ülkelerinden ve Çin'den önceki son istasyon haline geldi. Bu tablo, devleti de spor camiasını da halkımızı da rahatsız ediyor." Cengiz'e göre Galatasaray Borsaya kote kulüpler içinde son bilançolar itibarıyla en iyi durumdaki kulüp. "Ancak" diyor, " Galatasaray'ın da diğer kulüplerin de sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşmaları için şampiyon olmaları ve Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmeleri gerek. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılıp sıfır çeken bir kulüp bile çok büyük gelir elde ediyor." Özetle Cengiz, devlet desteğinin, gelişmiş 5 büyük Avrupa liginde olduğu gibi Türkiye'den de en az 6 takım Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başarırsa amacına ulaşmış olacağını düşünüyor.