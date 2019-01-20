ŞELALE KADAK

'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesini başladığı 2015 yılından bu yana takip ediyorum. Kendisi de mühendis olan Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir'in girişimiyle, yüzde 22 olan Türkiye'deki kadın mühendis oranını yukarı çekmek ve kadın erkek eşitliğini bu alanda sağlamak için Türkiye çapında kapsamlı bir program yapılıyor.

2016 yılından itibaren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı da projenin ortağı haline geldi.

Proje dördüncü yılına girip de yeni bir aşamaya gelince Özdemir, bugüne kadar elde ettikleri sonuçları paylaşmak ve Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin (PERYÖN) mühendis adayı kadınlara yönelik vereceği yeni eğitimleri anlatmak istedi.

Böylece öğrendik ki yakında mühendis adayı kadınlar "Mühendislikte Liderlik Sertifikası Programı'na katılarak, ikna mühendisliği, stress yönetimi, finansal okur yazarlık, kişisel liderlik yolculuğu, müzakere teknikleri gibi 12 farklı eğitimi almaya başlayacak.

Ebru Özdemir, projenin ilk üç yılda 311 kız öğrenciye burs verildiğini ve 80 öğrenciye staj imkanı sağlandığını, bu yıl ise 100 öğrenciye burs verildiğini ve burs dışı desteklerden de 11 kız öğrencinin faydalandığını söylüyor.

Proje sadece üniversitelerde yapılmıyor.

Lise ayağında ise mühendislik mesleğinin öğrencilere, öğretmenlere ve velilere çeşitli seminerlerle tanıtımı gerçekleştirilerek, çekimser kalan kız öğrenciler bu bölüme teşvik edilmeye çalışıldı.

Peryön Başkanı Berna Öztınaz, 2019 yılında yeni nesil öğrenme platform olan LMS sistemi üzerinden webinarlar ile, Türkiye'nin dört bir yanındaki 100 mühendislik öğrencisine interaktif eğitim vereceklerini söylüyor. Öztınaz, kız öğrencileri 21'inci yüzyılın becerileriyle tanıştırmak istediklerini ve eğitim modüllerini buna göre hazırladıklarını anlatıyor.

Özetle Limak Vakfı sadece burs vererek ya da staj imkanı sağlayarak kadın mühendislerin sayısının artacağına inanmadığından, projeyi bir aşama daha yukarı çıkarıyor ve "Acaba mühendislik okuyan kız öğrenciler profesyonel hayata yeterince hazır mı" sorusunun cevabını eğitimle aralıyor.

Mesela stres yönetimi, ikna mühendisliği bu anlamda bence sadece mühendis adayı kadınların değil, hepimizin çok ihtiyacı olan eğitimler deği mi? Bu vesile ile Limak Vakfı'ndan Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin sürdürülebilirlik ilkesi gereği bitirilmemesini ve devam etmesini diliyorum.