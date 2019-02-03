ŞELALE KADAK

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi, öylesine özel bir proje ki daha tamamlanmadı ama 2018 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne şimdiden layık görüldü ve ödülü Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Türkiye'nin çok kıymetli fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in arşivini devralmak ve de dijitale çevirmek demek, Türkiye'nin 90 yılına ait çok özel ve değerli bilgileri, belgeleri yani Türkiye'nin hafızasını bir daha kaybolmayacak şekilde koruma altına almak demek. İşte o yüzden, arşivi devralmak Doğuş Grubu'nun 2016 yılında verdiği en güzel sosyal sorumluk projesi kararlarından biriydi.

Önceki gün Doğuş Holding Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Bahar Erbengi'nin davetiyle, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesi için çok titiz bir çalışma yürüten ekiple bir araya geldik ve Ara Güler'in büyük bir titizlikle sakladığı mektupların, fotoğrafların, çiçeklerin, küçüçük notların, bazı şahsi eşyaların arasında yolculuk yaptık.

Ara Güler Müzesi, sanatçının 90'ıncı yaş gününde Bomontiada'da kapılarını hızlıca açmış ve en azından o günlerde rahatsız olan Ara Güler'e vefatından önce müzesini görmek kısmet olmuştu.

Ara Güler, Türkiye'nin en önemli fotoğraf arşivlerinden birine sahip. İstiklal Caddesi'ndeki 7 daireli Güler Apartmanı'nın her katına yayılmış olan kutular dolusu arşiv Bomontiada'ya taşınmış.

Şimdi teker teker açılıyor bu kutular ve içinden çıkan belgeler, bilgiler, kitaplar, fotoğraflar, kişisel eşyalar tek tek numaralandırılıyor ve daha iyi şartlarda koruma altına alınıyor. Ara Güler, hayatına giren hemen her şeyi saklamış.

Toplantı yaka kartlarından, kendisine gelen özel kır çiçeklerine kadar...

Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç liderliğindeki AGAVAM ekibi ile arşivin bu çok özel parçalarının arasında dolaştık.

Şu anda 1 milyon fotoğrafın yüzde 70'i dijital ortama aktarılmış.

Yüzbinlerce eser tasnif, envanter, koruma, sayısallaştırma ve indeksleme işleminden geçiyor.

Ara Güler'in apartmanı restorasyon çalışmaları yapıldıktan sonra müzeye dönüştürülecek ve oradan taşınan tüm eşyalar sanatçının koyduğu gibi tekrar eski yerlerine yerleştirilecek.

Öğreniyoruz ki sanatçının eserleri Doğuş Grubu tarafından geliştirilen ve dünyada örneği olmayan bir arşiv sistemine yükleniyor.

Arşiv ileride online olarak herkese açık hale getirilecek.

Bomontiada'daki Ara Güler Müzesi'nde Ara Güler'in arşivinden derlenen eserlerle hazırlanan 'Islık Çalan Adam' sergisi hâlâ devam ediyor. Sanatçının yanında uzun yıllar çalışmış ve arşivine de çok hakim olan Umut Sülün şu anda da arşivin yöneticiliğini yapıyor. Sülün, İtalya'dan getirtilen ve ısıya, gaza ve yangına dayanıklı dolapların içine yerleştirilen sanatçının arşivinin iklimlendirilmiş odalarda özenle saklanacağını anlatıyor.

Doğrusu şimdiye kadar Türkiye'de eşine rastlamadığım bir arşiv gördüm Bomontiada'da.

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan böylesi değerli hazineye en üst düzeyde koruma kalkanı olan Doğuş Grubu'nu tebrik ediyorum.