ŞELALE KADAK

Dünya denizcilerini bir araya getiren örgütün başkanlığına ilk kez hem bir kadın hem de bir Türk seçildi. Doğrusu Türkiye adına çifte kutlama diyebileceğimiz bir güzellik yaşandı.

Düşünün ki 114 yıl önce kurulan ve bugün itibariyle 123 ülkenin önde gelen armatör, broker ve acentelerinin dahil olduğu Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi'nin (BİMCO) bugüne kadar hiç kadın başkanı olmamış. Türkiye de denizcilik sektöründe bir çok başarıya imza atmış ama bugüne kadar üyesi olduğu konseye hiç başkan çıkaramamıştı. Bu yılı ikisi birden oldu ve de Başkanlığa seçilen Şadan Kaptanoğlu'na nişanı, denizcilik sektörünün açık ara en iddialı ülkelerinden biri olan Yunanistan'ın önde gelen armatörlerinden selefi Anastasios Papagiannopoulos taktı.

Önümüzdeki yıllar özellikle çevre açısından çok kritik yıllar.

Sektörün duayenlerinden Eşref Cerrahoğlu'yla sohbet ederken işte bu önemli konuya değindi. Böyle bir dönemde başta Birleşmiş Milletler Denizcilik Örgütü (IMO) olmak üzere bir çok önemli kuruluşun BİMCO'nun alacağı kararları değerlendirmek mecburiyetinde olduğunu biliyoruz.

Karbon kirliliğinden dünyada yaşayan 7 milyar insanın etkilendiği de aşikar. O nedenle böylesi önemli bir konseyin başına duyarlı bir kadının geçmiş olması memnuniyet verici.

Şadan Kalkavan, aynı zamanda Türkiye'de Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor ve o nedenle de BİMCO başkanlığını devralırken yaptığı konuşmada, "Benim için güvenlik ve çevre, kişisel olarak önemli ve denizcilik endüstrisi, çevre gündeminin sektörümüzün geleceğini tanımlayacağı önemli bir dönemdir.

Başkanlığım döneminde çevreciliği ana gündem maddem olarak belirledim" cümlesini çok önemli buldum.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in de vurguladığı gibi bir Türk kadınının dünyanın önemli bir örgütünün tepe noktasına gelmesi ayrıca Türk iş dünyasının vardığı noktayı göstermesi açısından da önemli.

BİMCO, ülkeler arası ticari işleyişin sorunsuz olması için çalışmalar yapıyor ve denizcilik sektöründeki riskleri azaltacak ve önleyecek kuralları belirliyor.

Öğreniyorum ki dünya deniz ticaretinin anayasası sayılan 300'ün üzerinde sözleşmeyi bu konsey yürürlüğe koymuş.

Şadan Kaptanoğlu ve ekibi ayrıca denizlerdeki terör, korsanlık, mülteci krizi, uyuşturucu kaçakçılığı gibi tehlikelerin azaltılmasında ve siber risklerle ilgili önlem alınmasını sağlayacak çalışmalarda da bugünden sonra aktif rol üstlenecek.

Hakikaten zor yıllar ve ben bu zor yıllarda böylesi güçlü pozisyonlara kadınların gelmesinden dolayı büyük memnuniyet duyuyorum.