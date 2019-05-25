ŞELALE KADAK

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlattığı Samsun'a çıkışının 100'üncü yılında bana göre en güzel projelerden birini İş Bankası hayata geçirdi. İş Bankası Müzesi'nd?e mücadeleyi en ince detayına kadar anlatan İstiklal Sergisi ile izleyiciyi etkiyeyici bir yolculuğa çıkardı.

İş Bankası'nın çok uzun yıllar hizmet verdiği Eminönü'ndeki muhteşem tarihi bina, yaklaşık 10 yıl önce müzeye dönüştürülmüş ve bugüne kadar 1.2 milyon kişi tarafından ziyaret edilen birbirinden güzel sergilere evsahipliği yapmaya başlamıştı.

Önceki akşam İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ve İstiklal Sergisi Küratörü ve İzzeddin Çalışlar ile bu güzel müzede buluştuk. Prof. Dr. Haluk Oral'ın danışmanlığında hazırlanan sergide 1000'e yakın belge, fotoğraf, film ve obje, özellikle yeni kuşaklara zorlu mücadelenin tüm detaylarını krnojolojik sırayla anlatıyor.

İş Bankası, sergiyi eş zamanlı olarak Ankara'daki müze binasında da 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı anısına izleyiciyle buluşturuyor.

Sergide Türk milletinin işgal altındaki vatanı kurtarmak için Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği mücadeleyi çok etkileyici bir biçimde anlatılıyor, Kara Fatma, Binbaşı Ayşe, Onbaşı Nezahat, Çete Emir Ayşe, Şerife Bacı ve Halide Edip gibi İstiklalin kadın kahramanları da tek tek tanıtılıyor.

"On Yıllık Savaş", "Mütareke ve İşgal", "Direniş ve Kuvayı Milliye", "Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa", "Hukuk ve Taarruz", "İstiklal ve Cumhuriyet" olmak üzere altı bölüm var sergide. Savaşın seyrini belirleyen Atatürk'ün silah arkadaşlarının orijinal haritaları, günlükler, notların yanı sıra Milli Mücadele dönemine ait çok sayıda tarihi görüntüyü de izlemek mümkün. O dönemde yayınlanmış gazetelerde Milli Mücadele'yi anlatan propaganda afişleri ve dünya basınıyla yapılan mülakatlar çok ilgimi çekti.

Zuhal Üreten, İş Bankası Müzesi'nin Ramazan ve Kurban Bayramları'nın ilk günleri hariç her gün açık olacağını ve bu önemli serginin ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacağını söylüyor.

İstanbul ve Ankara'da bulunanların mutlaka İş Bankası Müzeleri'ne giderek, bu şanlı mücadeleyi veren Türk milletini, bağımsızlık uğruna yola çıkan halka önderlik yapan Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük kahramanlık öyküsünü görmelerini tavsiye ediyorum.