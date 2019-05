ŞELALE KADAK

Türk Hava Yolları Avrupa Şampiyonası Dörtlü Finali (Turkish Airlines Euro League Final Four) Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'ten oluşan iki Türk takımının mücadelesiyle başladı ve cuma akşamı Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükseldi.

Dörtlü finali izlemek üzere, Sportive Genel Müdürü Zeynep Selgur'un davetiyle Anadolu Efes'in bir uçak dolusu kalabalık ekibiyle birlikte İspanya'nın Bilbao kentine geldik.

Hep söyledim, Fenerbahçe ya da Anadolu Efes'in kazanması önemli değil, önemli olan Türk bir takımın Avrupa şampiyonu olması. Nitekim bu akşam hepimiz Bilbao'ya 1 saat uzaklıktaki Vitoria şehrinde bu önemli finale kilitleneceğiz. Ne güzel ki, isim sponsoru THY olan ligde, final oynayan takımın forma markası da yerli ve milli.

Sportive'in Genel Müdürü Zeynep Selgur, Anadolu Efes'in yanı sıra, Vakıfbank Kadın Basketbol Takımı ve Makedonya Milli Basketbol Takımı'nın da formalarını tasarladıklarını ve markalarının dünyaya açıldığını söylüyor.

Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan'ın kulübe verdiği istikrarlı destek ve Koç Ergin Ataman'ın mükemmel yönetiminde sahada fırtına gibi esen takım, bir Türk markasının da dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca seyirci tarafından görünmesini sağladı. Umuyorum, hem yerli oyuncu hem de yerli formaların öneminin daha çok kavrandığı yıllara gireriz.

Duayen perakendeci Zeynep Selgur ile hayli zor geçen 2018'de kârlılıkta yüzde 18 büyümeyi başarması ve daha sonra perakende sektöründe 'yılın lideri' ödülünü kazanmasının ardından da sohbet etmiştim. Aradan geçen zamanda Sportive'in işbirliği yaptığı, her birine ayrı tasarımla forma verdiği kulüplerin sayısı Türkiye'de 315'i bulmuş. Ne güzel ki Sportive, Anadolu'nun amatör, küçük takımlarına da ulaşarak her birine özel yapılan tasarımlarla hizmet veriyor. Selgur, "İki markayla bu alandayız. Nike ile sadece futbolda varız ama diğer tüm spor dallarında güreşten basketbola, yüzmeden voleybola kadar tüm diğer dallarda Sportive markamızla yer alıyoruz" diyor.

Şimdi heyecanla bir yerli markayla finale çıkan Anadolu Efes'in, Real Madrid'i yenerek finaldeki rakibi olan CSKA Moskova'yı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olmasını bekliyoruz.

Anadolu Efes bu yıl takıma kattığı 9 oyuncu ve özellikle de yıldız oyuncu Larkin ile bu başarıyı Türkiye'ye tattırmaması için sanıyorum hiç bir neden yok.

Şans, bize ülke olarak soluk aldıran, mutluluk yaşatan Anadolu Efes'ten yana olsun.