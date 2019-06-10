ŞELALE KADAK

70 yıldır Türkiye'de havacılık, enerji ve sağlık alanında yüksek teknoloji yatırımları yapan General Electric'in (GE) Bergama'da yenilenebilir enerji sektörüne yönelik yatırımının gençlerin büyük ilgisini çektiğini öğrenince seviniyorum.

Kimsenin doğru dürüst istihdam yaratmadığı günlerde dünyanın dev şirketinin yüksek teknoloji alanında istihdam yaratan bir yatırımı büyütmesini de ayrıca çok önemsiyorum.

GE, Yenilenebilir Enerji bünyesinde yer alan şirketi LM Wind Power'ın üretim noktalarından biri olarak Türkiye'de Bergama'yı seçmiş ve 2017 yılında fabrikayı açarak rüzgar türbin kanadı üretimine başlamıştı. Türkiye'de Bergama ile birlikte toplam beş şehirde 2 bin 300 çalışana sahip GE'nin LM Wind Power Bergama Rüzgar Türbin Kanadı Fabrikası'nda hali hazırda 450 kişiyi istihdam ediliyor. Şimdi öğreniyorum ki fabrikanın yanına yeni bir tesis daha kuruluyor ve bunun içinde bu yıl içinde 200, 2020'de de 100 kişi daha istihdam edilecek. Yeni işe alınacak 300 kişinin tamamı mavi yaka olacakmış ve üretimle ilgili departmanlarda çalışacak olan gençler işe başladıklarında, GE'nin Mükemmelliyet Merkezi'nde 5 modülden oluşan 6 haftalık bir eğitime alıncak, gerekirse ihtiyaç dahilinde yurtdışı eğitimlerine de gönderilecekmiş. Öyle görünüyor ki kalifiye ve teknik iş kolları alanında GE, Bergamalı gençlere müthiş bir imkan sunuyor.

Tarihi ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Bergama'da rüzgar türbin kanatı üreten LM Wind Power, tasarımı devrim niteliğinde gösterilen parçalı kanat üretimine bu yılın üçüncü çeyreğinde başlamayı hedefliyor. Yeni tasarımın kanatların taşınmasını kolaylaştırdığını hem de daha uzun kanat üretimini mümkün kıldığını öğreniyorum. Ayrıca bu özel tasarım sayesinde daha geniş türbinlerin önceden erişilmesi mümkün olmayan konumlara kurulabilme imkanı da yaratılmış.

GE'nin 15 milyar dolarlık büyüklüğe sahip 'Yenilenebilir Enerji' bünyesinde yer alan LM Wind Power, Brezilya, Kanada, Çin, Danimarka, Hindistan, Polonya, İspanya, Fransa ve ABD'den sonra Türkiye'de de pervane kanadı üretimine girmesi, yüksek teknoloji gerektiren yatırımlar açısından Türkiye'nin ismini de öne çıkarıyor. Öğreniyorum ki şirket, 1978 yılından bu yana 215 binden fazla olan pervane üretimi ile dünyanın lider rüzgar türbini kanadı tasarımcısı ve üreticisi konumunda.

Ne güzel ki şirket küresel çapta 102 GW'ın üzerinde enerji üretimi ile yıllık 212 milyon metrik ton karbondioksit tasarrufuna katkı sağlamış. LM Wind Power'ın, 2018 yılında rüzgar enerjisi endüstrisinin ilk karbon nötr şirketi olması da ayrıca dikkat çekici.