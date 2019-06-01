ŞELALE KADAK

Son yıllarda Kars'a seyahatin bir trende dönüşmesi, doğu illerine olan ilgiyi uyandırması açısından hepimizi sevindirmişti. Turizmciler daha da ileri giderek Ankara'dan hareket eden ve 24 saatte Kars'a ulaşan Doğu Ekspresi ile seyahatleri de programlara koymuş, özellikle kasım ve aralık aylarında binlerce yerli turistin bu tarihi ilimizin yolunu tutmasına ön ayak olmuşlardı.

Gel gör ki 'Kol kırılır yen içinde kalır' Atasözüne uygun olarak kimse ilk başlarda bu trenlerin bakımsızlığından söz etmedi. Ancak rötarlarla 30 saatin üzerine çıkan yolculuklar konforlu olmaktan çok uzaktı. Çevremde pek çok kişi gidişte bu trenle Kars'a gitmiş ama gittiğinde ilk iş olarak dönüş için uçak bileti almıştı.

Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları çok ucuzdu. Turistik olarak kullanıma hiç uygun değildi. Bölge halkının ulaşımında önemli bir rol oynuyordu. Öğrencilik yıllarımda bir iki defa İstanbul-Ankara arasında seyahat ettiğim nispeten daha konforlu yataklı vagonları hatırlayınca neden acaba hazır böylesine bir potansiyel ortaya çıkmışken bu konuda adım atılmıyor diye düşünmekten kendimi alamamıştım.

Bu konuda bildiğiniz gibi bu yıl önemli bir adım atıldı ve önceki gün de turistik Doğu Ekspresi, tarihi Ankara Garı'ndan hareket edip, 19 saatlik yolculuğunun ardından Erzincan'a ulaştı. Yolcu sayısı da azaltılmıştı. Bu kez 120 yolcusu olan Doğu Ekspresi 3 saatlik molanın ardından Erzincan'dan da Kars'a doğru hareket etmişti. Siz bu satırları okuduğunuzda turistik Doğu Ekspresi'nin yolcuları Kars'ın keyfini çıkarıyor olacak sanırım.

Peki sadece turistik yolculuk yapacak olan trenle ilgili bu adım nasıl bu kadar hızlı atıldı? Hiç kuşkum yok ki bu kış Erzincan'dan Doğu Ekspresi'ne binerek Kars'a yolculuk yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un sorunları yakından görmesi etkili oldu. Kendisiyle Güney Doğu Bölgesi'ne geçen yıl bir seyahat yapmış ve sorunlar ve çözümler konusunda ne kadar hızlı hareket ettiğini bizzat gözlemlemiştim. Herhalde bizzat Bakan Ersoy'un kendinin deneyim yaşaması kararları da hızlandırdı. Bakanların Türkiye'yi karış karış dolaşmasının ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından bu güzel bir örnek teşkil ediyor sanırım.

Türkiye'nin tanıtımı açısından gerçekten çok önemli bir rol oynayacak olan turistik Doğu Ekspresi'nin zaman içinde daha da konforlu bir hale getirilmesi, hem daha yüksek bilet fiyatıyla TCDD'ye kazandıracak hem de bu treni tercih eden yolcuların daha güzel anılarla trenden inmelerini sağlayacak.