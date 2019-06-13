ŞELALE KADAK

İyzico'nun 165 milyon dolara PayU'ya satışını duyunca, ekonomi ne kadar zor yıllardan geçerse geçsin, özellikle teknoloji alanındaki Türk girişimcilerin içimizi açan haberler vermeyi bırakmadığını düşündüm.

Düşünün global fintek şirketi PayU, dünyanın en büyük teknoloji yatırımcısı olan Naspers Group bünyesinde yer alıyor ve 5 yıldır da Türkiye pazarında, iki yakın arkadaş Barbaros Özbugutu ve Tahsin Işın tarafından 6 yıl önce kurulmuş ve 30 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme altyapısını hazırlayan iyzico ile rekabet ediyordu. Öyle görünüyor ki PayU Türkiye pazarına yatırım yaparken, yönetiminde Özbugutu ve Işın'ın olduğu en güçlü oyuncuyu satın alarak büyümeyi daha stratejik buldu kendine.

Peki bu iyzico için ne anlama geliyor?

Dün tebrik etmek için aradığım Barbaros Özbugutu, "Heyecan verici tarafı şu; bundan sonra ne yapabiliriz konusunda PayU ile birlikte koyduğumuz bir vizyon var artık. Biz ödemeleri ve finansal hizmetleri daha demokratik bir hale getirmeyi hayal ediyorduk.

Herkesi eşit seviyeyeye getirmeyi amaçlıyorduk.

Bu hedefimize daha hızlı ulaşacağız" diyerek bu satın almayla Türkiye'de ve bölgede daha da güçleneceklerinin işaretini verdi.

Barbaros Özbugutu, Almanya'da doğmuş ve orada eğitim almış, dünyanın önemli şirketlerinde çalışmış bir isim. İş girişimciliğe gelince yakın arkadaşı Tahsin Işın ile şirketi Türkiye'de kurmaya karar vermiş.

Dün kendisine 165 milyon dolarlık satış fiyatını nasıl bulduğunu, iyzico'nun yurtdışında kurulmuş olsaydı şirket değerinin ne olabileceğini sorunca Özbugutu, "Türkiye'de değil, başka bir yerde kursaydık, herhalde bugün şirket değeri 1 milyar dolar civarında olabilirdi. Biz bunun farkındayız. Onun için hep dedik ki daha hızlı koşmalıyız. Olduğumuz yerde yürümüyoruz, altımızda koşu bandı var" diyor.

PayU ile 5 yıllık rekabeti, 'tatlı rekabet' olarak tanımlayan Özbugutu, şu anda iyzico'nun 81 ilde ve 650 ilçede hizmet veridiğini, Türkiye'nin en ücra köşesinden siteye girerek isteyen herkesin hesap açıp ödeme sistemlerinden faydalanabildiğinin önemine dikkat çekiyor.

Özbugutu ile geçen yıl Endeavor yemeğinde bir araya gelmiş ve kendisiyle birlikte Insider'ı kuran Hande Çilingir'in hikâyesini dinlemiştim. O gün anlatılanlardan da çok etkilenmiş ve yazdığım yazıya, "Ülkemizin kaderini değiştirmeye geldik" cümlesini koymuştum. Diyeceğim o ki bugünkü başarı beni hiç şaşırtmadı. İnternet ortamında yapılan ödemelerin büyük bir kısmının altyapısını İyzico yapıyor. Müşterileri arasında Amazon, H&M ve Zara gibi pek çok dev marka var. Büyümeleri tam gaz devam ediyorken, PayU gibi global bir isme satışla hem Türkiye operasyonunun büyüyeceği hem de yurtdışına açılmanın hızlanacağı aşikâr.

Yolları açık olsun.