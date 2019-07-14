ŞELALE KADAK

Bodrum merkezden Gümüşlük'e uzanan tarihi zenginliğin büyük bir kısmının toprak altında yaklaşık 3 bin 500 yıldır durduğunu da biliyoruz.

Ne yazık ki birinci dereceden sit alanıyken üçüncü derece sit alanına çevrilerek imara açılan yerleri ve Antik Çağ'dan kalma kıymetli eserlerin üzerine inşa edilen çirkin konutları ve sanayi sitelerini de...

Vehbi Koç Vakfı'na ait Amerikan Hastanesi, İstanbul dışındaki ilk yatırımını bölgeye hizmet vermek üzere Bodrum'da yapmaya karar verince, sıfırdan bir inşaat yapmak yerine, mevcut bir hastaneyi satın alarak projeyi hayata geçirmek ister ve işte bu kararla Mars Mabedi olarak bilinen tarihi bölgenin içinde 20 yıl önce kurulan Özel Bodrum Hastanesi satın alınır.

Hem hastane binası yeniden tadilattan geçirilir hem de ek bina yapmak üzere yan taraftaki otoparkta ameliyahtahaneleri yer altına almak için inşaat başlar ve daha ilk kazmada Geç Roma Dönemi'ne ait (MS 400-500 yılları) duvar kalıntıları ile birlikte enfes taban mozaikleri ortaya çıkar.

İnşaata ara verilir ve tam bir yıl Bodrum Müzesi önderliğinde yapılan kazı çalışmaları sonrası kapı girişinde Dragos yazan binlerce yıl önceden kalma villanın 170 metrekareyi bulan mozaikleri gün yüzüne çıkarılır ve anında koruma altına alınarak, üstü camla kapatılarak sergilenmesine de imkan verilir.

İşte dün Vehbi Koç Vakfı Şeref Başkanı Rahmi Koç, Sağlık Kuruluşları Genel Müdürü Dr.

Erhan Bulutçu ve Bodrum Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr.Yusuf Babayiğit'ten tüm hikayesini dinlediğimiz Bodrum Amerikan Hastanesi böylesine güzel bir tarihi yolculuk yapmamıza da vesile olup, "müze hastane' olarak hizmete açıldı.

Arkeolojiye büyük ilgisi olan ve sahibi olduğu müzede topladığı eserleri halkla buluşturmayı başaran Rahmi Koç'un bu işe ne kadar sevindiğini, oğlu Fenerbahçe Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç'tan dinledik. Bodrum bölgesine sağlık yatırımları daha önce Acıbadem Hastanesi'nin açılmasıyla önem kazanmıştı. Dün açılışta Koç ailesini yalnız bırakmayan Acıbadem Hastaneleri'nin kurucusu Mehmeh Ali Aydınlar ile birlikte hastaneyi dolaşma fırsatı da bulduk.

Erhan Bulutçu, sağlıkta tüm dünyayı etkileyen yeni trendlerin Türkiye'de de uygulayıcısı olmak için yeni projeleri hayata geçirdiklerini söylüyor. Mesela 150 milyon liralık yatırımla kapılarını açan ve vakıf hastanesi olarak kâr gütmeyen Bodrum Amerikan Hastanesi'nin 60 olan yatak sayısını büyütmek gibi bir amaçları olmadığını, bunun yerine dijital teknoloji, tele tıp ile hastaların hastanede en fazla bir gün kalıp tedavinin geri kalanını kaldıkları otel ya da evlerinde takip edecekleri yeni yöntemlere eğileceklerini söylüyor.

Öğreniyoruz ki Amerikan Hastanesi başta İngiltere olmak üzere 10 ülkede Koç Health Care ismiyle ofis açarak sağlık turizmine ağırlıklı yatırım yapmaya da başlıyor.

Bulutçu, yaşlılığın 75 yaşın üzerinde başladığına vurgu yaparak, insanların huzurlu, güvenli yaşamak için yerler aradığını ve havası muhteşem olan Bodrum bölgesinde hastane açmaları için büyük talep geldiğini de anlatıyor ve İngiltere, Balkanlar, Orta Doğu ve Gürcistan gibi yakın bölge ülkelerindeki potansiyel hastalara da çevredeki otelleri de kullanarak, engelleyici tıb, fonkisyonel tıp, nefes terapi gibi birçok yeni alanda hizmet vermeyi amaçladıklarını anlatıyor.

Bulutçu, "İngiliz ve Rus turistler için sağlıkta cazibe merkezi olmak istiyoruz" diyor.